ВС РФ заявили о продвижении возле Часового Яра, захвате Зализного и Нью-Йорка: в ISW не подтвердили

По словам аналитиков, российские источники преувеличивают территориальные завоевания в ряде районов фронта в Украине. Но все же недавнее продвижение возле Покровска, Угледара, Сватово и Купянска американские OSINT-исследователи подтверждают.

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Российские войска, по утверждениям российских источников, продвинулись к северу от Харькова. Один из российских провоенных блогеров 18 августа заявил, что войска РФ продвинулись к югу от Глубокого (север Харькова), но в "Институте изучения войны" не обнаружили тому подтверждений. Об этом говорится в сводке ISW от 19 августа.

Российские войска продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцов и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 18 и 19 августа. Харьковская группировка войск Украины сообщила 19 августа, что войска РФ продолжают перегруппировку и ротацию личного состава к северу и северо-востоку от Харькова. Командир батальона украинских спецназовцев заявил 19 августа, что бывшие элементы ЧВК "Вагнер" и неуказанные части российской морской пехоты, прежде дислоцированные в Донецкой области, находились в районе Глубокого. В ISW наблюдали присутствие элементов 155-й бригады морской пехоты РФ на севере Харьковской области до передислокации элементов бригады и предполагаемой передислокации элементов 810-й бригады морской пехоты для поддержки оборонительных операций России в Курской области.

Карта боев Харьковская область

Карта боев Харьковская область

Российские войска продвинулись возле Сватово

Недавно российские войска продвинулись в районе Купянска и Сватово на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 19 августа. Геолокационные кадры за 18-19 августа указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись к юго-западу от Новоселовского и к юго-западу от Андреевки. Российские провоенные блогеры утверждали, что ВС РФ также продвинулись в районе Табаевки, Песчаного и Макеевки, но в ISW не обнаружили подтверждений этим заявлениям. Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ провели наступательные операции к юго-востоку от Купянска в районе Глушковки, Стельмаховки и Кругляковки; к северо-западу от Кременной — в районе Макеевки, Площанки, Невского, Новосадового и Грековки; и к юго-западу от Кременной — в районе Торского и Терн 18 и 19 августа.

Карта боев в Луганской области

Продвижение ВС РФ в районе Северска

Бои в районе Донецкой области

Сообщается, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Северска на фоне ограниченных наступательных операций в этом районе 19 августа. Минобороны РФ заявило 19 августа, что войска РФ захватили железнодорожную станцию ​​Выемка. Один из российских провоенных блогеров заявил, что войска РФ также продвинулись к востоку от железнодорожной станции, хотя в ISW не наблюдали визуальных свидетельств недавних российских наступлений в этих районах. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска атаковали к востоку от Северска в районе Верхнекаменского и к юго-востоку от Северска в районе Спорного и Ивано-Дарьевки.

Сообщается, что российские войска продвинулись в районе Часового Яра 19 августа, хотя никаких подтвержденных изменений линии фронта не наблюдалось. Один из российских источников заявил, что войска РФ захватили и зачистили украинское укрепление к востоку от микрорайона Октябрьский в восточной части Часового Яра, хотя в ISW пока не нашли тому визуальных подтверждений. Украинский генштаб сообщил, что бои продолжались к северо-востоку от Часового Яра в районе Григорьевки и Калиновки, к востоку от Часового Яра в районе Ивановского; к юго-востоку от Часового Яра в районе Андреевки и Клещиевки, и к югу от Часового Яра возле Предтечного и Ступочки.

Торецк

Российские войска продолжали продвигаться в направлении Торецка 19 августа

Минобороны РФ 19 августа заявило о захвате Зализного, а известный провоенный блогер заявил, что ВС РФ продвинулись через электроподстанцию ​​к западу от Зализного и движутся к Нелеповке. В нескольких российских источниках также заявлялось, что войска РФ захватили весь населенный пункт Нью-Йорк и зачищают позиции в северной части поселения для последующих атак на север в направлении Нелеповки.

По некоторым данным, российские войска продвинулись в южную часть Нелеповки и укрепляют новые позиции в поселении. Но в ISW пока не нашли визуальных подтверждений ни одному из этих заявлений, среди прочего все еще нет визуальных доказательств захвата Нью-Йорка. Генштаб Украины заявил, что российские войска атаковали около Нелеповки, что может свидетельствовать о том, что российские войска продвинулись ближе к Нелеповке либо через Нью-Йорк, либо через Зализное. Генштаб ВСУ также сообщал о боях возле самого Торецка и около Нью-Йорка, Зализного и Нелеповки.

Продвижение ВС РФ под Покровском

Продвижение ВС РФ под Покровском

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска и продолжили наступательные операции в направлении Покровска 19 августа. Геолокационные кадры за 18 августа показали российский флаг в южной части Заветного (к юго-востоку от Покровска), что указывает на то, что российские войска недавно захватили Заветное и Новожеланное (чуть севернее Заветного). Российские источники также сообщили, что российские войска продвигаются к Камышовке и Птичьему (к юго-востоку от Покровска и к юго-востоку от района Новожеланное – Камышовка). Сообщалось, что украинские войска отступают из этих населенных пунктов, чтобы избежать тактического окружения.

Некоторые российские военкоры также утверждали, что ВС РФ достигли окраин Гродовки и Новогродовки (к востоку и юго-востоку от Покровска), но в ISW не нашли визуальных подтверждений присутствия российских войск ни в одном из этих населенных пунктов. Генштаб Украины сообщил, что российские войска атаковали северо-восточнее Покровска в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Калиново и Миролюбовки и юго-восточнее Покровска в районе Николаевки, Птичьего, Новогродовки, Заветного и Скучного.

Донецк

Российские войска продолжили наступательные операции к западу от Донецка 19 августа, но не добились подтвержденных успехов. Войска РФ продолжили наступление в районе Красногоровки и Георгиевки 18 и 19 августа.

Войска РФ недавно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне наступательных операций возле Угледара 19 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 17 августа, указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в северо-западной части Павловки. Российские источники заявили, что войска РФ укрепили позиции возле ствола шахты Южнодонбасская № 1 (к востоку от Угледара) и захватили две неуказанные позиции вдоль шоссе Т-0524 Угледар – Константиновка. Российские войска продолжили наземные атаки к юго-западу от Донецка в районе Константиновки, Парасковиевки, Водяного и Угледара 18 и 19 августа.

Ограниченные позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 19 августа, но без подтвержденных изменений линии фронта. Украинский Генштаб сообщил, что 18-19 августа бои продолжались в направлении Раздольного.

Напомним, что, по данным аналитиков, Россию не интересовали и не интересуют мирные переговоры с Украиной.

Также сообщалось, что концерн Rheinmetall представил новую саперную машину Keiler NG.