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Военный Фокус

Мощь и быстрота: Rheinmetall представила новую саперную машину Keiler NG (фото)

бронемашина Keiler NG
Фото: Rheinmetall | Бронированная машина разминирования Keiler Next Generation

Немецкая бронемашина базируется на шасси основного боевого танка Leopard 2. Она способна проделывать в минных полях бреши длиной до 160 метров и шириной 9 метров всего за несколько минут.

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На военном полигоне в немецком Бергене компания Rheinmetall провела живую демонстрацию возможностей своей новой высокозащищенной бронированной машины разминирования Keiler Next Generation (NG). В ходе показа были продемонстрированы ключевые функции Keiler NG, которые делают его незаменимым в современных условиях ведения боевых действий. Об этом 19 августа сообщил ресурс European Security and Defence.

Keiler NG успешно показал свою способность создавать широкие полосы в минных полях с помощью минного плуга Pearson. Эта система позволяет разминировать местность шириной более четырех метров на скорости до 250 метров в минуту.

Интересной особенностью является возможность быстрого переоборудования машины: вместо плуга может быть установлен бульдозерный отвал, что дает Keiler NG дополнительные возможности по расчистке противотанковых препятствий, засыпке траншей и созданию укреплений.

Обозреватели пишут, что особое внимание привлекла демонстрация системы детонирующего шнура Plofadder, разработанной компанией Rheinmetall Denel Munition. Эта система, поддерживаемая ракетами, позволяет проделывать бреши длиной до 160 метров и шириной 9 метров в минных полях всего за несколько минут. Таким образом две системы Plofadder на одном Keiler NG могут эффективно справляться даже с глубокими минными заграждениями.

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Фото: defence24.pl

Keiler NG также оснащен устройством дублирующей магнитной сигнатуры для подрыва мин второго поколения перед плугом, что значительно повышает безопасность разминирования.

Техника создана на основе инженерной бронированной машины (AEV) Kodiak и базируется на шасси основного боевого танка Leopard 2. Несмотря на вес в 63 тонны, Keiler NG развивает скорость 65 км/ч, может преодолевать препятствия высотой 90 см, преодолевать уклоны в 60 % и пересекать траншеи шириной более 2,50 м.

Для самозащиты Keiler NG оснащен системой быстрой маскировки ROSY и дистанционно управляемой оружейной станцией Natter с пулеметом калибра 12,7 мм. Кроме того, концепция машины предусматривает возможность дистанционного развертывания и установки активной защиты, что делает ее максимально адаптивной к различным боевым условиям.

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Фото: defence24.pl

Базовые характеристики:

  • масса — 63 тонны;
  • максимальная скорость — 65 км/ч
  • минный плуг Pearson: ширина разминирования — более 4 метров, скорость разминирования — до 250 м/мин;

Система детонирующего шнура Plofadder:

  • длина проделываемой бреши — до 160 метров;
  • ширина бреши — 9 метров;
  • встроенный кран для установки боевой готовности к разминированию и загрузки боеприпасов.
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