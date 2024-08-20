Мощь и быстрота: Rheinmetall представила новую саперную машину Keiler NG (фото)

Немецкая бронемашина базируется на шасси основного боевого танка Leopard 2. Она способна проделывать в минных полях бреши длиной до 160 метров и шириной 9 метров всего за несколько минут.

Related video

На военном полигоне в немецком Бергене компания Rheinmetall провела живую демонстрацию возможностей своей новой высокозащищенной бронированной машины разминирования Keiler Next Generation (NG). В ходе показа были продемонстрированы ключевые функции Keiler NG, которые делают его незаменимым в современных условиях ведения боевых действий. Об этом 19 августа сообщил ресурс European Security and Defence.

Keiler NG успешно показал свою способность создавать широкие полосы в минных полях с помощью минного плуга Pearson. Эта система позволяет разминировать местность шириной более четырех метров на скорости до 250 метров в минуту.

Интересной особенностью является возможность быстрого переоборудования машины: вместо плуга может быть установлен бульдозерный отвал, что дает Keiler NG дополнительные возможности по расчистке противотанковых препятствий, засыпке траншей и созданию укреплений.

Обозреватели пишут, что особое внимание привлекла демонстрация системы детонирующего шнура Plofadder, разработанной компанией Rheinmetall Denel Munition. Эта система, поддерживаемая ракетами, позволяет проделывать бреши длиной до 160 метров и шириной 9 метров в минных полях всего за несколько минут. Таким образом две системы Plofadder на одном Keiler NG могут эффективно справляться даже с глубокими минными заграждениями.

Keiler NG также оснащен устройством дублирующей магнитной сигнатуры для подрыва мин второго поколения перед плугом, что значительно повышает безопасность разминирования.

Техника создана на основе инженерной бронированной машины (AEV) Kodiak и базируется на шасси основного боевого танка Leopard 2. Несмотря на вес в 63 тонны, Keiler NG развивает скорость 65 км/ч, может преодолевать препятствия высотой 90 см, преодолевать уклоны в 60 % и пересекать траншеи шириной более 2,50 м.

Для самозащиты Keiler NG оснащен системой быстрой маскировки ROSY и дистанционно управляемой оружейной станцией Natter с пулеметом калибра 12,7 мм. Кроме того, концепция машины предусматривает возможность дистанционного развертывания и установки активной защиты, что делает ее максимально адаптивной к различным боевым условиям.

Базовые характеристики:

масса — 63 тонны;

максимальная скорость — 65 км/ч

минный плуг Pearson: ширина разминирования — более 4 метров, скорость разминирования — до 250 м/мин;

Система детонирующего шнура Plofadder:

длина проделываемой бреши — до 160 метров;

ширина бреши — 9 метров;

встроенный кран для установки боевой готовности к разминированию и загрузки боеприпасов.

Важно

Армия США тестирует инновационную машину GOBLN для обезвреживания мин (видео)

Напомним, компания "А3Tech-Украина" из Хмельницкой области получила сертификат соответствия для хорватской тяжелой машины для разминирования MV-10. Украинские саперы в конце июня уже получили первый экземпляр.