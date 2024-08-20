Міць і швидкість: Rheinmetall представила нову саперну машину Keiler NG (фото)

Німецька бронемашина базується на шасі основного бойового танка Leopard 2. Вона здатна проробляти в мінних полях проломи завдовжки до 160 метрів і завширшки 9 метрів лише за кілька хвилин.

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На військовому полігоні в німецькому Бергені компанія Rheinmetall провела живу демонстрацію можливостей своєї нової високозахищеної броньованої машини розмінування Keiler Next Generation (NG). Під час показу було продемонстровано ключові функції Keiler NG, які роблять його незамінним у сучасних умовах ведення бойових дій. Про це 19 серпня повідомив ресурс European Security and Defence.

Keiler NG успішно показав свою здатність створювати широкі смуги в мінних полях за допомогою мінного плуга Pearson. Ця система дає змогу розміновувати місцевість завширшки понад чотири метри на швидкості до 250 метрів на хвилину.

Цікавою особливістю є можливість швидкого переобладнання машини: замість плуга може бути встановлений бульдозерний відвал, що дає Keiler NG додаткові можливості по розчищенню протитанкових перешкод, засипанню траншей і створенню укріплень.

Оглядачі пишуть, що особливу увагу привернула демонстрація системи детонуючого шнура Plofadder, розробленої компанією Rheinmetall Denel Munition. Ця система, підтримувана ракетами, дає змогу проробляти проломи завдовжки до 160 метрів і завширшки 9 метрів у мінних полях усього за кілька хвилин. Таким чином дві системи Plofadder на одному Keiler NG можуть ефективно справлятися навіть із глибокими мінними загородженнями.

Keiler NG також оснащений пристроєм дублюючої магнітної сигнатури для підриву мін другого покоління перед плугом, що значно підвищує безпеку розмінування.

Техніка створена на основі інженерної броньованої машини (AEV) Kodiak і базується на шасі основного бойового танка Leopard 2. Попри вагу в 63 тонни, Keiler NG розвиває швидкість 65 км/год, може долати перешкоди заввишки 90 см, долати ухили у 60% і перетинати траншеї завширшки понад 2,50 м.

Для самозахисту Keiler NG оснащений системою швидкого маскування ROSY і дистанційно керованою збройовою станцією Natter з кулеметом калібру 12,7 мм. Крім того, концепція машини передбачає можливість дистанційного розгортання та встановлення активного захисту, що робить її максимально адаптивною до різних бойових умов.

Базові характеристики:

маса — 63 тонни;

максимальна швидкість — 65 км/год

мінний плуг Pearson: ширина розмінування — понад 4 метри, швидкість розмінування — до 250 м/хв;

Система детонуючого шнура Plofadder:

довжина пролому — до 160 метрів;

ширина пролому — 9 метрів;

вбудований кран для встановлення бойової готовності до розмінування і завантаження боєприпасів.

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