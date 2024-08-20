В РФ показали малый противолодочный корабль проекта 28000-Э: особенности разработки

Фактически новый проект корабля — продолжение ракетного катера проекта 22800 "Каракурт". Его создание обусловлено стремлением РФ противостоять подводным лодка класса Virginia.

Related video

На форуме "Армия-2024" в Подмосковье был представлен образец нового малого противолодочного корабля (МПК) проекта 28000-Э, основанный на платформе ракетного катера проекта 22800 "Каракурт". По мнению обозревателей Army Recognition, создание корабля обусловлено стремлением России усилить обороноспособность на море в условиях возросшей угрозы со стороны подводных лодок ВМС США класса Virginia.

Основной задачей нового МПК является обеспечение безопасности передвижения российских подводных лодок стратегического назначения (ПЛАРБ) из военно-морских баз в районы патрулирования.

Эксперты отмечают, что сопровождение ПЛАРБ — важнейший компонент морского ядерного щита России. Однако значительную угрозу представляют подводные лодки класса Virginia ВМС США, которые способны бесшумно преследовать российские ПЛАРБ и при необходимости наносить торпедные удары или устанавливая мины в критических зонах.

Кроме того, старение флота российских малых противолодочных кораблей России, особенно проектов 1124 и 1331М, вызывает необходимость в обновлении и усилении оборонного потенциала. В то же время процесс строительства новых корветов идет медленно, а санкции Запада усложняют и без того непростую ситуацию.

Новый проект 28000-Э: что известно

В ответ на эти вызовы, на форуме и был представлен проект 28000-Э. Этот корабль сочетает в себе проверенные технологии и быструю сборку на нескольких верфях, что особенно важно в условиях затянувшегося конфликта в Украине.

Данный корабль отличается рядом конструктивных изменений, таких как установка гидролокационной решетки и улучшенная силовая установка, и предназначен для эффективного выполнения задач по противолодочной обороне (ПЛО). Также были внесены изменения в модульную полезную нагрузку, что позволяет использовать беспилотные подводные аппараты для противоминной борьбы.

Модифицированная силовая установка включает четыре водометных двигателя, что обеспечивает новую динамику движения. А максимальная скорость снижена с 32 до 26 узлов для повышения устойчивости и маневренности.

Также корабль оснащен противоторпедным "Пакет-НК" — это малогабаритный противолодочный комплекс, предназначенный для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля, а также для уничтожения торпед, атакующих корабль.

Для ускорения создания нового МПК обсуждаются два основных подхода:

Упрощение существующих корветов проектов 20380/20385: Снижение водоизмещения и упрощение вооружения позволит сосредоточиться исключительно на противолодочной борьбе (ПЛО), что ускорит строительство и снизит стоимость. Создание нового корабля на базе "Каракурта": Этот вариант предполагает использование полностью отечественных комплектующих и уже освоенной производственной базы, что делает его привлекательным для быстрого внедрения в боевой флот.

"Превращение ракетного катера в корвет ПЛО позволяет кораблю вести акустический мониторинг больших морских пространств, самостоятельно поражать подводные лодки противника или наводить морскую авиацию на цели", — подытожили обозреватели.

Важно