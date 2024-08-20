Участники спецоперации в Курской области будут получать выплаты, как на передовой: ВР приняла законопроект

Ожидается, что законопроект приравняет все категории военнослужащих, предоставив им одинаковые льготы, выплаты и гарантии

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Во вторник, 20 августа, Верховная Рада Украины приняла законопроект о статусе военных, воюющих на территории России. Его поддержал 321 народный депутат, рассказал нардеп от политической партии "Голос" Ярослав Железняк.

В пояснительной записке к законопроекту № 11483 отмечается, что военнослужащие, которые проходят военную службу на территории России во время их непосредственного участия в осуществлении необходимых мероприятий, будут получать такие же льготы и выплаты, как и военные на территории Украины.

Закон будет касаться таких категорий:

военных ВСУ;

других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения;

государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями;

работников Службы внешней разведки Украины;

сотрудников разведывательного органа Министерства обороны Украины;

сотрудников разведоргана центрального органа исполнительной власти, занимающегося охраной украинской границы;

работающих в Госспецсвязи.

Отмечается, что именно таким образом будут обеспечены гарантии и правовая защита этих категорий населения.

"Не нужно много слов, все мы хорошо понимаем, что нашим воинам непросто. Операция в Курской области является одной из самых сложных военных операций, которая уже вошла в историю. Ребята должны ежедневно во всем чувствовать нашу поддержку, в том числе и материальную. Теперь они будут получать такие же выплаты и льготы, как воины на передовой. Это касается также их семей", — добавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Добавим, что законопроект на рассмотрение Верховной Рады внес президент Украины Владимир Зеленский. Инициативу по нормированию зарплат подали на рассмотрение Рады через девять дней после начала соответствующей операции — боевые задачи в Курской области начались 6 августа.