Учасники спецоперації в Курській області будуть отримувати виплати, як на передовій: ВР ухвалила законопроєкт

Очікується, що законопроєкт прирівняє всі категорії військовослужбовців, надавши їм однакові пільги, виплати та гарантії.

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У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо статусу військових, які воюють на території Росії. Його підтримав 321 народний депутат, розповів нардеп від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк.

В пояснювальній записці до законопроєкту № 11483 зазначається, що військовослужбовці, які проходять військову службу на території Росії під час їх безпосередньої участі у здійсненні необхідних заходів, будуть отримувати такі ж самі пільги та виплати, як і військові на території України.

Закон стосуватиметься таких категорій:

військових ЗСУ;

інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;

державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;

працівників Служби зовнішньої розвідки України;

співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України;

співробітників розвідоргану центрального органу виконавчої влади, що займається охороною українського кордону;

які працюють у Держспецзв'язку.

Зазначається, що саме таким чином будуть забезпечені гарантії та правовий захист цих категорій населення.

"Не потрібно багато слів, усі ми добре розуміємо, що нашим воїнам непросто. Операція в Курській області є однією із найскладніших військових операцій, яка вже увійшла в історію. Хлопці повинні щодня в усьому відчувати нашу підтримку, зокрема і матеріальну. Тепер вони отримуватимуть такі ж виплати і пільги, як воїни на передовій. Це стосується також їхніх родин", — додав міністр оборони України Рустем Умєров.

Додамо, що законопроєкт на розгляд Верховної Ради вніс президент України Володимир Зеленський. Ініціативу щодо нормування зарплат подали на розгляд Ради через дев'ять днів після початку відповідної операції — бойові завдання в Курській області почались 6 серпня.