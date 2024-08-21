США сосредоточились на китайской угрозе: Байден одобрил секретную ядерную стратегию, — NYT

По словам журналистов, новая программа направлена ​​на подготовку Соединенных Штатов к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

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Еще в марте президент США Джо Байден одобрил секретный ядерный план, который впервые переориентирует стратегию Штатов против угрозы со стороны Китая. Об этом пишет издание New York Times.

По словам журналистов, Пентагон полагает, что в течение следующего десятилетия запасы Китая будут конкурировать по размеру и разнообразию с запасами США и России.

В материале говорится, что Белый дом никогда не объявлял, что Байден одобрил пересмотренную стратегию под названием "Руководство по ядерной занятости", которая также направлена ​​на подготовку Соединенных Штатов к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

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Сообщается, что документ, обновляемый каждые четыре года или около того, настолько засекречен, что у него нет электронных копий, только небольшое количество печатных, распространенных среди некоторых должностных лиц.

"Президент недавно выпустил обновленное руководство по применению ядерного оружия, чтобы учесть наличие многочисленных противников, обладающих ядерным оружием", — сказал Випин Наранг, ядерный стратег Массачусетского технологического института, служивший в Пентагоне.

Также в июне старший директор Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Пранай Вадди сослался на документ, в котором впервые подробно рассматривается вопрос о том, готовы ли Соединенные Штаты реагировать на ядерные кризисы, возникающие одновременно или последовательно, с использованием сочетания ядерного и неядерного оружия.

По словам Вадди, новая стратегия подчеркивает "необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно".

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: Getty Images

Издание пишет, что Россия и Китай уже проводят совместные военные учения. Разведывательные агентства пытаются определить, помогает ли Россия северокорейским и иранским ракетным программам.

По словам журналистов, новый документ является напоминанием о том, что новый президент СШ после выборов столкнется с изменившимся и гораздо более нестабильным "ядерным ландшафтом". Президент России Владимир Путин неоднократно угрожал применением ядерного оружия против Украины.

Сообщается, что второе большое изменение проистекает из ядерных амбиций Китая. Ядерная экспансия Пекина идет даже более быстрыми темпами, чем предполагали американские разведчики два года назад. Ядерный комплекс КНР сейчас является самым быстрорастущим в мире.

Напомним, 15 августа сообщалось, что США могут отправить Украине дальнобойные ракеты JASSM. Если Киев получит от Вашингтона более мощное вооружение, тогда пилоты ВСУ смогут на полную силу использовать истребители F-16. Позиция американского президента могла измениться после успешной операции Сил обороны в Курской области.

Кроме того, КНДР обвинила Южную Корею и США в отработке военного вторжения. В северокорейском МИД заявили, что ядерные амбиции Северной Кореи оправданы, и что крайне важно постоянно поддерживать баланс сил для предотвращения войны путем накопления наибольшего сдерживающего потенциала.