США зосередилися на китайській загрозі: Байден схвалив секретну ядерну стратегію, — NYT

За словами журналістів, нова програма спрямована на підготовку Сполучених Штатів до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.

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Ще в березні президент США Джо Байден схвалив секретний ядерний план, який уперше переорієнтує стратегію Штатів проти загрози з боку Китаю. Про це пише видання New York Times.

За словами журналістів, Пентагон вважає, що протягом наступного десятиліття запаси Китаю конкуруватимуть за розміром і різноманітністю із запасами США і Росії.

У матеріалі йдеться, що Білий дім ніколи не оголошував, що Байден схвалив переглянуту стратегію під назвою "Керівництво з ядерної зайнятості", яка також спрямована на підготовку Сполучених Штатів до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.

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Повідомляється, що документ, який оновлюється кожні чотири роки або близько того, настільки засекречений, що в нього немає електронних копій, тільки невелика кількість друкованих, поширених серед деяких посадових осіб.

"Президент нещодавно випустив оновлений посібник із застосування ядерної зброї, щоб врахувати наявність численних супротивників, які володіють ядерною зброєю", — сказав Віпін Наранг, ядерний стратег Массачусетського технологічного інституту, який служив у Пентагоні.

Також у червні старший директор Ради національної безпеки з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Пранай Вадді послався на документ, у якому вперше детально розглядається питання про те, чи готові Сполучені Штати реагувати на ядерні кризи, які виникають одночасно або послідовно, з використанням поєднання ядерної та неядерної зброї.

За словами Вадді, нова стратегія підкреслює "необхідність стримування Росії, КНР і Північної Кореї одночасно".

Володимир Путін і Сі Цзіньпін Фото: Getty Images

Видання пише, що Росія і Китай уже проводять спільні військові навчання. Розвідувальні агентства намагаються визначити, чи допомагає Росія північнокорейським та іранським ракетним програмам.

За словами журналістів, новий документ є нагадуванням про те, що новий президент СШ після виборів зіткнеться зі зміненим і набагато більш нестабільним "ядерним ландшафтом". Президент Росії Володимир Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї проти України.

Повідомляється, що друга велика зміна виникає з ядерних амбіцій Китаю. Ядерна експансія Пекіна йде навіть більш швидкими темпами, ніж припускали американські розвідники два роки тому. Ядерний комплекс КНР зараз є найбільш швидкозростаючим у світі.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що США можуть відправити Україні далекобійні ракети JASSM. Якщо Київ отримає від Вашингтона більш потужне озброєння, тоді пілоти ЗСУ зможуть на повну силу використовувати винищувачі F-16. Позиція американського президента могла змінитися після успішної операції Сил оборони в Курській області.

Крім того, КНДР звинуватила Південну Корею і США у відпрацюванні військового вторгнення. У північнокорейському МЗС заявили, що ядерні амбіції Північної Кореї виправдані, і що вкрай важливо постійно підтримувати баланс сил для запобігання війні через накопичення найбільшого стримувального потенціалу.