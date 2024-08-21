Одна из крупнейших атак на Москву: 45 БПЛА ночью ударили по регионам РФ, детали (видео)

Министерство обороны страны-агрессора отчиталось об успешной работе ПВО и уничтожении всех беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что ночью была отражена одна из самых масштабных атак на столицу РФ.

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Россию атаковали не менее 45 беспилотников в ночь на 21 августа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ утром.

В ведомстве отметили, что все БПЛА якобы были сбиты силами ПВО.

"Одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще двадцать три БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три – над Калужской областью и два– над Курской областью", — заявили в Минобороны страны-агрессора.

Также местные СМИ опубликовали новые видео с места событий.

Атака БПЛА на Россиию

Масштабная атака БПЛА на РФ: что известно

Ранее Фокус писал, что в России заявили о воздушной атаке на Белгородскую, Ростовскую области, а также Подмосковье. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на территории региона была сбита ракета. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о поражении БПЛА.

Атака БПЛА на Россиию

Уже под утро мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО РФ сбили около 10 БПЛА.

"Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", — написал он.

Ранее СМИ сообщали, что у Байдена заявили, что украинские БПЛА эффективнее ракет. По словам американского чиновника, украинские БПЛА поражают аэродромы, до которых не достают западные ракеты Storm Shadow.

Также эксперты оценили оружие ВСУ для ударов по трем аэродромам ВС РФ. Украине понадобится 35-75 ATACMS, чтобы достать до трех ближайших аэродромов ВС РФ, пояснили эксперты Defense Express. В подсчетах они воспользовались спутниковыми фотографиями аэродромов и данными о площади поражения различных типов западных ракет.