Одна з найбільших атак на Москву: 45 БПЛА вночі вдарили по регіонах РФ, деталі (відео)

Міністерство оборони країни-агресора відзвітувало про успішну роботу ППО і знищення всіх безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що вночі було відбито одну з наймасштабніших атак на столицю РФ.

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Росію атакували щонайменше 45 безпілотників у ніч на 21 серпня. Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ вранці.

У відомстві зазначили, що всі БПЛА нібито були збиті силами ППО.

"Одинадцять БПЛА знищено над територією Московської області, ще двадцять три БПЛА знищено над Брянською областю, шість БПЛА знищено над територією Бєлгородської області, три — над Калузькою областю і два — над Курською областю", — заявили в Міноборони країни-агресора.

Також місцеві ЗМІ опублікували нові відео з місця подій.

Атака БПЛА на Росію

Масштабна атака БПЛА на РФ: що відомо

Раніше Фокус писав, що в Росії заявили про повітряну атаку на Бєлгородську, Ростовську області, а також Підмосков'я. Так, губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що на території регіону було збито ракету. Мер Москви Сергій Собянін заявив про ураження БПЛА.

Атака БПЛА на Росію

Уже під ранок мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили ППО РФ збили близько 10 БПЛА.

"Це одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час", — написав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Байдена заявили, що українські БПЛА ефективніші за ракети. За словами американського чиновника, українські БПЛА уражають аеродроми, до яких не дістають західні ракети Storm Shadow.

Також експерти оцінили зброю ЗСУ для ударів по трьох аеродромах ЗС РФ. Україні знадобиться 35-75 ATACMS, щоб дістати до трьох найближчих аеродромів ЗС РФ, пояснили експерти Defense Express. У підрахунках вони скористалися супутниковими фотографіями аеродромів і даними про площу ураження різних типів західних ракет.