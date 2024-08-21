Зашли в тупик: в Пентагоне считают, что Украина и РФ не способны на масштабное наступление

Выводы разведуправления Министерства обороны США повторяют публичные заявления высокопоставленных чиновников США, в частности Марка Милли, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов.

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Как Украине, так и России не хватает ресурсов для масштабных наступательных операций. Это может свидетельствовать о том, что ситуация зайдет в "тупик". Об этом говорится в отчете Пентагона.

По оценкам разведывательного управления Минобороны США, у Украины нет столько боеприпасов, как у РФ, которая может выстреливать около 10 000 артиллерийских снарядов в день. ВСУ могут обороняться, но ближайшие полгода не смогут начать широкомасштабное контрнаступление.

С другой стороны РФ пытается истощить Украину, но не имеет достаточно сил, чтобы наступать, в частности, на Харьковщину.

Выводы разведуправления Министерства обороны США повторяют публичные заявления высокопоставленных чиновников США, в частности Марка Милли, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов, о том, что конфликт вот-вот зайдет в тупик.

В отчете отмечается успешное применение Украиной предоставленной США тактической ракетной системы армии (ATACMS), благодаря которой было уничтожено российское судно в Севастополе и несколько самых современных ракетных систем С-400 в Крыму.

"Система С-500 еще не продемонстрировала полную работоспособность в Украине, что DIA рассматривает как признак борьбы России за обеспечение адекватной противовоздушной обороны Крыма", — говорится в отчете.

Напомним, что Пентагон ведет обсуждение с Украиной относительно долгосрочных целей ее наступления в Курской области. США намерены продолжать свою поддержку, несмотря на то, что украинское руководство не поставило Вашингтон в известность о начале этой операции.