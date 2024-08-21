США обсуждает с Украиной долгосрочную цель операции под Курском, — Пентагон

По словам спикера Пентагона Патрика Райдера, несмотря на то, что Киев не поставил Вашингтон в известность о начале этой операции, украинские войска показывают изобретательность и имеют успехи на поле боя.

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Пентагон ведет обсуждения с Украиной относительно долгосрочных целей ее наступления в Курской области, сообщил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер. Он отметил, что операция демонстрирует изобретательность и боевые успехи украинских сил.

В ходе брифинга спикер оборонного ведомства рассказал, что обсуждения относительно стратегических целей Украины продолжаются, и США намерены продолжать свою поддержку, несмотря на то, что украинское руководство не поставило Вашингтон в известность о начале этой операции.

"Наша приверженность и поддержка Украины сильны. Мы продолжим поддерживать их в долгосрочной перспективе", — заявил представитель Пентагона.

По его словам, Департамент обороны США зафиксировал перемещение небольшого количества российских сил в Курскую область в ответ на действия Украины, что, по мнению Райдера, свидетельствует о сложности для России адекватно реагировать на успехи украинской армии.

"Я считаю, что Россия едва справляется с ответом, и вы можете видеть некоторые украинские успехи ", — добавил генерал.

Вместе с тем генерал отказался комментировать, какое именно американское вооружение использует Украина в этой операции. Он лишь подтвердил, что политика США по поводу применения американских средств дальнего радиуса действия для ударов вглубь РФ не изменилась, но не стал вдаваться в детали выбора Украиной средств и тактики.

Райдер также напомнил, что в понедельник, 19 августа, состоялся телефонный разговор между министрами обороны Украины и США, в ходе которого обсуждалась текущая ситуация на поле боя, обучение украинских военных и подготовка к предстоящему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое пройдет в сентябре.

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