США обговорює з Україною довгострокову мету операції під Курськом, — Пентагон

За словами спікера Пентагону Патріка Райдера, попри те, що Київ не поставив Вашингтон до відома про початок цієї операції, українські війська показують винахідливість і мають успіхи на полі бою.

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Пентагон веде обговорення з Україною щодо довгострокових цілей її наступу в Курській області, повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер. Він зазначив, що операція демонструє винахідливість і бойові успіхи українських сил.

Під час брифінгу спікер оборонного відомства розповів, що обговорення щодо стратегічних цілей України тривають, тож США мають намір продовжувати свою підтримку, попри те, що українське керівництво не поставило Вашингтон до відома про початок цієї операції.

"Наша прихильність і підтримка України сильні. Ми продовжимо підтримувати їх у довгостроковій перспективі", — заявив представник Пентагону.

За його словами, Департамент оборони США зафіксував переміщення невеликої кількості російських сил у Курську область у відповідь на дії України, що, на думку Райдера, свідчить про складність для Росії адекватно реагувати на успіхи української армії.

"Я вважаю, що Росія ледь справляється з відповіддю, і ви можете бачити деякі українські успіхи", — додав генерал.

Водночас генерал відмовився коментувати, яке саме американське озброєння використовує Україна в цій операції. Він лише підтвердив, що політика США щодо застосування американських засобів дальнього радіусу дії для ударів углиб РФ не змінилася, але не став вдаватися в деталі вибору Україною засобів і тактики.

Райдер також нагадав, що в понеділок, 19 серпня, відбулася телефонна розмова між міністрами оборони України та США, під час якої було обговорено поточну ситуацію на полі бою, навчання українських військових і підготовку до майбутнього засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у вересні.

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