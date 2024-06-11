Почти половина украинцев считают, что война зашла в тупик, но большинство против России, — WP

По словам журналистов, исследователи во время опроса выявили сильную общественную поддержку продолжения борьбы с российскими оккупантами. Большинство украинцев не готовы принять требования РФ.

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Почти половина украинцев считают, что война с Россией зашла в тупик. Однако три четверти опрошенных заявили, что "очень уверены" или "отчасти уверены", что Украина вернет под контроль все оккупированные территории. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской фирмой "Рейтинг", пишет Washington Post.

Сообщается, что в опросе, который будет опубликован уже на этой неделе, приняли участие 200 человек из разных областей Украины. Правда, среди участников не было жителей оккупированных территорий или тех, кто проживает в другой стране.

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По словам журналистов, исследователи выявили сильную общественную поддержку продолжения борьбы с российскими оккупантами. Большинство украинцев не готовы принять требования России, включая капитуляцию и отказ от четырех областей Украины.

Как рассказал один из главных исследователей Фонда Карнеги, опрос показать высокую степень национального единства украинцев. Однако отметил, что видна усталость от войны. Это привело к "более высокой степени неопределенности" относительно того, "кто победит" или "как будет выглядеть поле битвы через год или два". Несмотря на это, фактор устойчивости сохраняется.

В материале говорится, что пожилые украинцы более оптимистичны в отношении шансов Украины на военное превосходство и менее склонны искать компромисс с Россией. Более половины респондентов старше 60 лет (54%) заявили, что Украина выигрывает войну, тогда как среди людей в возрасте от 18 до 25 лет так считают только 31% респондентов.

Более того, как сообщается, примерно 60% пожилых украинцев заявили, что Киеву не следует вести переговоры о мире с Москвой, по сравнению с 47% более молодых опрошенных.

В материале говорится, что погрешность опроса составляет 2,2%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказался о мобилизации в Украине. Он заявил, что если украинцы хотят сохранить свое государство, то они должны его отстоять.

Также сообщалось, что ВСУ нашли новый способ борьбы с сотнями дронов "Орлан-10". По словам журналистов, сейчас экипажи украинских МиГов заняты борьбой с российскими ПВО и войсками. Перехватом же невооруженных разведывательных дронов могут заняться гораздо менее совершенные самолеты.