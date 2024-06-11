Майже половина українців вважають, що війна зайшла в глухий кут, але більшість проти Росії, — WP

За словами журналістів, дослідники під час опитування виявили сильну суспільну підтримку продовження боротьби з російськими окупантами. Більшість українців не готові прийняти вимоги РФ.

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Майже половина українців вважають, що війна з Росією зайшла в глухий кут. Однак три чверті опитаних заявили, що "дуже впевнені" або "частково впевнені", що Україна поверне під контроль усі окуповані території. Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою фірмою "Рейтинг", пише Washington Post.

Повідомляється, що в опитуванні, яке буде опубліковано вже цього тижня, взяли участь 200 осіб із різних областей України. Щоправда, серед учасників не було жителів окупованих територій або тих, хто проживає в іншій країні.

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За словами журналістів, дослідники виявили сильну суспільну підтримку продовження боротьби з російськими окупантами. Більшість українців не готові прийняти вимоги Росії, включно з капітуляцією і відмовою від чотирьох областей України.

Як розповів один із головних дослідників Фонду Карнегі, опитування показати високий ступінь національної єдності українців. Однак зазначив, що видно втому від війни. Це призвело до "вищого ступеня невизначеності" щодо того, "хто переможе" або "який вигляд матиме поле битви за рік чи два". Попри це, фактор стійкості зберігається.

У матеріалі йдеться про те, що літні українці більш оптимістичні щодо шансів України на військову перевагу і менш схильні шукати компроміс із Росією. Понад половина респондентів, старших за 60 років (54%), заявили, що Україна виграє війну, тоді як серед людей віком від 18 до 25 років так вважають тільки 31% респондентів.

Ба більше, як повідомляється, приблизно 60% літніх українців заявили, що Києву не слід вести переговори про мир із Москвою, порівняно з 47% молодших опитаних.

У матеріалі йдеться, що похибка опитування становить 2,2%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловився про мобілізацію в Україні. Він заявив, що якщо українці хочуть зберегти свою державу, то вони повинні її відстояти.

Також повідомлялося, що ЗСУ знайшли новий спосіб боротьби із сотнями дронів "Орлан-10". За словами журналістів, зараз екіпажі українських МіГів зайняті боротьбою з російськими ППО і військами. Перехопленням же неозброєних розвідувальних дронів можуть зайнятися набагато менш досконалі літаки.