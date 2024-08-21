F-35, Chinook и БПЛА Protector: Британия строит один из крупнейших в Европе РЭБ-ангаров

По данным Минобороны Великобритании, в стране к 2026 году за 23 млн евро построят "тихий ангар" для тестирования защиты от глушилок GPS и прочих угроз.

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Британская компания QinetiQ построит одну из крупнейших в Европе "безэховых камер", чтобы расширить возможности военного сопротивления против глушилок GPS. "Тихий ангар" будет достаточно вместительным для тестирования крупных систем, таких как БПЛА Protector, вертолеты Chinook и истребители F-35. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в соцсети X.

Комплекс, о котором идет речь, предоставит ключевые возможности для разработки британских систем, которые бы могли работать в наиболее сложных электромагнитных условиях во время операций.

По новому контракту компания QinetiQ за 20 млн фунтов стерлингов (23 млн евро) на объекте Министерства обороны возле города Боскомб Даун построит радиочастотный испытательный центр по борьбе с помехами.

Открыть "тихий ангар" планируют к 2026 году, ожидается, что он станет идеальной средой для тестирования целостности военного оборудования. Во время испытаний ангар также защитит от воздействия других, например сотрудников аварийно-спасательных служб и ведомств, управляющих воздушных движением.

"Враждебные угрозы, глушащие GPS, чтобы дезориентировать военную технику, становятся все более распространенными. Этот передовой испытательный центр поможет нам устранить уязвимости наших платформ, обеспечить национальную безопасность и улучшит защиту Вооруженных сил при глобальных развертываниях", — объяснила цель строительства комплекса министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл.

Один из крупнейших объектов в Европе будет размером с самолетный ангар, в нем будут имитировать враждебные среды и тестировать передовое военное оборудование Великобритании.

Специализированный ангар уменьшит эхо и утечку радиочастотных волн. Симуляторы GPS и угроз внутри камеры предоставят Великобритании возможность создавать враждебные среды для проверки того, насколько хорошо оборудование может противостоять глушению и прочим угрозам.

Напомним, что 21 августа появились кадры, на которых украинский FPV-дрон взорвал российского робота с прицепом БК.

Также сообщалось, что, по данным британской разведки, РФ отправляет ценных специалистов из "космических войск" в пехоту, что может помешать вернуть Курскую область.