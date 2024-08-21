Помешает вернуть Курскую область: РФ отправляет военных из "космических войск" в пехоту, — разведка

В отчете британского разведведомства отмечается, что ВС РФ развернули в Курской области одно из подразделений мотострелкового полка, которое необычно сформировано из личного состава ВКС. Нецелевое использование военнослужащих может стать помехой для возвращения территорий Курской области, считают в разведке.

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То, как российские войска развертывают в Курской области, свидетельствует о нехватке личного состава, заявили в Министерстве обороны Великобритании. Новые данные британского разведведомства опубликованы в соцсети X.

Сообщение РФ об использовании ВКС для защиты от вторжения Украины на западную территорию "вероятно, демонстрирует сохраняющуюся нехватку личного состава", заявило Министерство обороны Великобритании.

В новой разведсводке авторы ссылаются также на публикацию российского расследовательского издания "Важные истории", которое обнаружило, что Россия развернула одно из подразделений мотострелкового полка, которое "сформировано необычно" из личного состава Воздушно-космических сил.

Сообщается, что личный состав полка включает "тех, кто ранее занимал специальные должности, такие как операторы радаров раннего оповещения, или служил в полках тяжелых бомбардировщиков дальней авиации".

"Отвод персонала, работавшего в высокоприоритетных отраслях, вероятно, указывает на сохраняющийся недостаток персонала", сообщили представители британской разедки.

В отчете также говорится о том, что использование войск в качестве пехоты и не по назначению, может снизить возможности РФ относительно возвращения территории Курской области.

Сообщается, что Россия продолжает создавать новые подразделения и набирать больше личного состава "для поддержки своего подхода к масштабной войне на истощение против Украины".

Высокие показатели потерь требуют постоянного пополнения пехотных войск на передовой. Это ограничивает возможности РФ по части формирования эффективных подразделений.

Напомним, что "Институт изучения войны" в сводке от 20 августа сообщил, что российское командование перебросило войска из Часового Яра в Курскую область.

Также сообщалось, что войска РФ могли продвинуться возле Торецка и Донецка и захватить отвал шахты им. Артема.