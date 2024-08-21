Завадить повернути Курську область: РФ відправляє військових із "космічних військ" у піхоту, — розвідка

У звіті британського розвідвідомства зазначено, що ЗС РФ розгорнули в Курській області один із підрозділів мотострілецького полку, який незвично сформовано з особового складу ПКС. Нецільове використання військовослужбовців може стати перешкодою для повернення територій Курської області, вважають у розвідці.

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Те, як російські війська розгортають у Курській області, свідчить про брак особового складу, заявили в Міністерстві оборони Великої Британії. Нові дані британського розвідвідомства опубліковано в соцмережі X.

Повідомлення РФ про використання ПКС для захисту від вторгнення України на західну територію "імовірно, демонструє нестачу особового складу", заявило Міністерство оборони Великої Британії.

У новому розвідзведенні автори посилаються також на публікацію російського розслідувального видання "Важные истории", яке виявило, що Росія розгорнула один із підрозділів мотострілецького полку, що "сформований незвично" з особового складу Повітряно-космічних сил.

Повідомляють, що особовий склад полку охоплює "тих, хто раніше обіймав спеціальні посади, як-от оператори радарів раннього оповіщення, або служив у полках важких бомбардувальників дальньої авіації".

"Відведення персоналу, який працював у високопріоритетних галузях, імовірно, вказує на збереження нестачі персоналу", повідомили представники британської розвідки.

У звіті також ідеться про те, що використання військ як піхоти не за призначенням, може знизити можливості РФ щодо повернення території Курської області.

Повідомляється, що Росія продовжує створювати нові підрозділи та набирати більше особового складу "для підтримки свого підходу до масштабної війни на виснаження проти України".

Високі показники втрат вимагають постійного поповнення піхотних військ на передовій. Це обмежує можливості РФ щодо формування ефективних підрозділів.

Нагадаємо, що "Інститут вивчення війни" у зведенні від 20 серпня повідомив, що російське командування перекинуло війська з Часового Яру в Курську область.

Також повідомлялося, що війська РФ могли просунутися біля Торецька і Донецька та захопити відвал шахти ім. Артема.