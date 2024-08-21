F-35, Chinook і БПЛА Protector: Британія будує один із найбільших у Європі РЕБ-ангарів

За даними Міноборони Великої Британії, у країні до 2026 року за 23 млн євро побудують "тихий ангар" для тестування захисту від глушилок GPS та інших загроз.

Related video

Британська компанія QinetiQ побудує одну з найбільших у Європі "безлунних камер", щоб розширити можливості військового опору проти глушилок GPS. "Тихий ангар" буде досить містким для тестування великих систем, як-от БПЛА Protector, вертольоти Chinook і винищувачі F-35. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в соцмережі X.

Комплекс, про який ідеться, надасть ключові можливості для розробки британських систем, які б могли працювати в найскладніших електромагнітних умовах під час операцій.

За новим контрактом компанія QinetiQ за 20 млн фунтів стерлінгів (23 млн євро) на об'єкті Міністерства оборони біля міста Боскомб Даун побудує радіочастотний випробувальний центр по боротьбі з перешкодами.

Відкрити "тихий ангар" планують до 2026 року, очікується, що він стане ідеальним середовищем для тестування цілісності військового обладнання. Під час випробувань ангар також захистить від впливу інших, наприклад співробітників аварійно-рятувальних служб і відомств, що керують повітряним рухом.

"Ворожі загрози, які глушать GPS, щоб дезорієнтувати військову техніку, стають дедалі поширенішими. Цей передовий випробувальний центр допоможе нам усунути вразливості наших платформ, гарантувати національну безпеку та покращить захист Збройних сил під час глобальних розгортань", — пояснила мету будівництва комплексу міністр оборонних закупівель і промисловості Марія Ігл.

Один із найбільших об'єктів у Європі буде розміром із літаковий ангар, у ньому імітуватимуть вороже середовище і тестуватимуть передове військове обладнання Великої Британії.

Спеціалізований ангар зменшить відлуння та витік радіочастотних хвиль. Симулятори GPS і загроз усередині камери нададуть Великій Британії можливість створювати ворожі середовища для перевірки того, наскільки добре обладнання може протистояти глушінню та іншим загрозам.

Нагадаємо, що 21 серпня з'явилися кадри, на яких український FPV-дрон підірвав російського робота з причепом БК.

Також повідомлялося, що, за даними британської розвідки, РФ відправляє цінних фахівців із "космічних військ" у піхоту, що може завадити повернути Курську область.