Постачав ворога: український FPV-дрон підірвав російського робота з причепом БК (відео)

БПЛА-камікадзе спалили ворожого дрона-логіста, а також підірвали боєкомплект, який він віз російським військовим.

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Оператори взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 3-го механізованого батальйону 72-ї бригади ім. Чорних Збройних сил України знищили за допомогою FPV-дрона наземну роботизовану платформу росіян із боєкомплектом (БК). Відповідні кадри було опубліковано в Telegram-каналі підрозділу.

На відео можна помітити, як російський робот рухався вздовж лісопосадки. За собою він віз причіп із боєприпасами. Далі йдуть кадри удару БПЛА по наземному дрону, внаслідок якого апарат загорівся.

Після цього ЗСУ показали момент удару по візку з БК, який робот, імовірно, віз російським військовим. По причепу також вдарив дрон-камікадзе, спровокувавши потужний вибух. Над місцем удару здійнявся густий стовп диму.

ЗСУ знищили російський наземний дрон із причепом БК

Нагадаємо, російські військові з угруповання Збройних сил Російської Федерації застосовують наземні роботизовані комплекси "Скорпіон-М", які можуть виконувати логістичні завдання і використовуватися як камікадзе.

Своєю чергою військовослужбовці 12-ї бригади "Азов" Національної гвардії України отримали на озброєння бойову наземну роботизовану платформу "Лють 2.0", яка може автономно працювати 3 дні, зокрема стріляти з кулемета та проводити розвідку на небезпечних ділянках фронту.