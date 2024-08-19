В "Азові" показали бойового робота "Лють 2.0": як він допоможе знищувати ЗС РФ (фото)

Український наземний безпілотник може автономно працювати 3 дні, зокрема стріляти з кулемета та проводити розвідку на небезпечних ділянках фронту.

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Військовослужбовці 12-ї бригади "Азов" Національної гвардії України отримали на озброєння бойову наземну роботизовану платформу "Лють 2.0". Відповідні фото було опубліковано в офіційному Telegram-каналі підрозділу.

Повідомляється, що "Лють 2.0" значно полегшить життя військових на передовій. Основне завдання робота — вогнева підтримка піхоти. Для цього безпілотник оснащений кулеметом. Дрон також може проводити розвідку поля бою на небезпечних ділянках.

Наземний дрон "Лють 2.0" Фото: АЗОВ/Telegram Наземний дрон "Лють 2.0" Фото: АЗОВ/Telegram

Як зазначають у бригаді, наземний робот "Лють 2.0" має запасу ходу до 20 кілометрів, 4-й клас захисту та здатний автономно працювати протягом 3-х днів. Платформа отримала позитивні відгуки від операторів дронів "Азова".

"Керуй "Люттю" у 12-й бригаді "Азов" і знищуй окупантів на відстані", — ідеться в публікації.

Український військовий керує роботом "Лють 2.0" Фото: АЗОВ/Telegram Український військовий керує роботом "Лють 2.0" Фото: АЗОВ/Telegram

Що відомо про роботів "Лють"

Наземний дрон "Лють" створений в Україні за підтримки оборонного кластера Brave1. Робот призначений виключно для бойових дій, а саме для ведення кулеметного вогню, тому позбавлений недоліків універсальних платформ. Він стійкий до впливу засобів РЕБ і бачить цілі на відстані до 1200 метрів. Бойовий модуль і рухома платформа апарату повністю вкриті бронею.

Базова версія робота "Лють" оснащена двома оглядовими камерами: спереду і ззаду. Окремо є прицільний модуль, де теж дві окремі камери. Бойовий модуль може повертатися, отримуючи огляд на 360 градусів. Рухома підвіска і високий кліренс підвищують прохідність дрона.

"Підрозділи, які беруть участь, наприклад, у штурмах, дуже зацікавлені в такому виробі для підтримки штурмових груп. Вони бачать велику перспективу його використання", — стверджує розробник дрона.

Розробник розповів про можливості дрона "Лють"

Нагадаємо, українська наземна роботизована платформа "Воля-Е" успішно евакуювала пораненого військовослужбовця, подолавши мінне поле і витримавши кілька вибухів. Наземний дрон не тільки вцілів унаслідок підриву на протипіхотній міні, а й уберіг пораненого від додаткових травм.

Також повідомлялося, що в Україні створюють єдиний центр управління БПЛА і наземними роботами. Безпілотники різних типів зможуть узгоджено діяти на полі бою, керуючись у режимі реального часу, що має підвищити ефективність Сил оборони.