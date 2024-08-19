В "Азове" показали боевого робота "Лють 2.0": как он поможет уничтожать ВС РФ (фото)

Украинский наземный беспилотник может автономно работать 3 дня, в частности стрелять из пулемета и проводить разведку на опасных участках фронта.

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Военнослужащие 12-й бригады "Азов" Национальной гвардии Украины получили на вооружение боевую наземную роботизированную платформу "Лють 2.0". Соответствующие фото были опубликованы в официальном Telegram-канале подразделения.

Сообщается, что "Лють 2.0" значительно облегчит жизнь военных на передовой. Основная задача робота — огневая поддержка пехоты. Для этого беспилотник оснащен пулеметом. Дрон также может проводить разведку поля боя на опасных участках.

Наземный дрон "Лють 2.0" Фото: АЗОВ/Telegram Наземный дрон "Лють 2.0" Фото: АЗОВ/Telegram

Как отмечают в бригаде, наземный робот "Лють 2.0" имеет запаса хода до 20 километров, 4-й класс защиты и способен автономно работать в течение 3-х дней. Платформа получила положительные отзывы от операторов дронов "Азова".

"Управляй "Люттю" в 12-й бригаде "Азов" и уничтожай оккупантов на расстоянии", — говорится в публикации.

Украинский военный управляет роботом "Лють 2.0" Фото: АЗОВ/Telegram Украинский военный управляет роботом "Лють 2.0" Фото: АЗОВ/Telegram

Что известно о роботах "Лють"

Наземный дрон "Лють" создан в Украине при поддержке оборонного кластера Brave1. Робот предназначен исключительно для боевых действий, а именно для ведения пулеметного огня, поэтому лишен недостатков универсальных платформ. Он устойчив к воздействию средств РЭБ и видит цели на расстоянии до 1200 метров. Боевой модуль и движущаяся платформа аппарата полностью покрыты броней.

Базовая версия робота "Лють" оснащена двумя смотровыми камерами: спереди и сзади. Отдельно есть прицельный модуль, где тоже две отдельные камеры. Боевой модуль может поворачиваться, получая обзор на 360 градусов. Подвижная подвеска и высокий клиренс повышают проходимость дрона.

"Подразделения, которые принимают участие, например, в штурмах очень заинтересованы в таком изделии для поддержки штурмовых групп. Они видят большую перспективу его использования", — утверждает разработчик дрона.

Разработчик рассказал о возможностях дрона "Лють"

Напомним, украинская наземная роботизированная платформа "Воля-Е" успешно эвакуировала раненого военнослужащего, преодолев минное поле и выдержав несколько взрывов. Наземный дрон не только уцелел в результате подрыва на противопехотной мине, но и уберег раненого от дополнительных травм.

Также сообщалось, что в Украине создают единый центр управления БПЛА и наземными роботами. Беспилотники разных типов смогут согласовано действовать на поле боя, управляясь в режиме реального времени, что должно повысить эффективность Сил обороны.