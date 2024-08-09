Тричі підірвався: український робот "Воля-Е" врятував пораненого, пройшовши мінне поле (відео)

Наземний дрон не тільки вцілів унаслідок підриву на протипіхотній міні, а й уберіг пораненого від додаткових травм.

Related video

Українська наземна роботизована платформа "Воля-Е" успішно евакуювала пораненого військовослужбовця, подолавши мінне поле і витримавши кілька вибухів. Про це розповів творець дрона в межах YouTube-проєкту Міністерства цифрової трансформації України Warchangers.

Як зазначає розробник, робот "Воля-Е" проводив евакуацію пораненого і потрапив на мінне поле. Після першого підриву утворилася хмара з пилу та бруду, однак на подив військових, з цієї хмари виїхав робот і продовжив свій рух. Потім дрон ще двічі підірвався на протипіхотних мінах. Незважаючи на це, апарат успішно виконав місію, евакуювавши пораненого.

"Цей кейс показав, що навіть під час підриву на трьох протипіхотних мінах поранений не зазнав жодного додаткового пошкодження", — розповів творець платформи.

Робот "Воля-Е" Фото: Скриншот

За словами розробника, ідея створення платформи виникла з дзвінка товариша, який воює на передовій. Він розповів про проблеми зі швидкою евакуацією поранених, що призводить до втрат. Через рік і чотири місяці роботи було створено компактний дрон "Воля", який здатний вивозити бійців із важкодоступних ділянок фронту. Гусеничний хід дає змогу апарату потрапити на ділянки, недоступні для інших видів роботів. Крім евакуації, робот забезпечує бійців боєкомплектом і провізією.

Важливо

"Тотальна домінація": ЗСУ показали, як наземний робот знищив окупантів (фото)

"Воля-Е" є повністю українською розробкою. Єдине, що закуповується за кордоном — система управління та зв'язку. Бійцю, який має досвід управління будь-якими іншими безпілотними системами, вистачить 10-15 хвилин, щоб зрозуміти алгоритм управління "Воля-Е". Однак, щоб ефективно застосовувати дрон, потрібні школи, інструктори, тактика і стратегія.

Технічні характеристики робота "Воля-Е":

довжина — 135 сантиметрів;

ширина — 98 сантиметрів;

висота — 45 сантиметрів;

вага — 174 кілограми;

вантажопідйомність — 150 кілограмів;

час роботи — 2,5 години;

запас ходу — 22 кілометри.

Розробник розкрив деталі про робота "Воля-Е"

Нагадаємо, за інформацією Мінцифри від 21 червня, за допомогою наземної платформи "Воля-Е" Сили оборони України вже евакуювали з поля бою сотню поранених військовослужбовців. Так, наприкінці минулого року дрон вивіз з поля бою понад двадцять поранених військових на Донецькому напрямку. Багатьох із них було неможливо евакуювати в інший спосіб.

Своєю чергою російські окупанти також використовують безпілотні наземні засоби для доставлення боєприпасів і евакуюють поранених у прифронтових районах на сході України. Управляється вона дистанційно за допомогою FPV-окулярів і пульта.