ВВС США стареют не по дням, а по часам: в Пентагоне бьют тревогу

В 2024 финансовом году ВВС США планируют списать 310 самолетов, и чтобы заменить их современными машинами, американцам придется серьезно раскошелиться.

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Военно-воздушные силы США могут похвастаться внушительным парком самолетов, однако многих беспокоит его устаревание, особенно в свете таких современных угроз, как Китай. Министр ВВС Фрэнк Кендалл подчеркивает острую необходимость модернизации, причем не только самих самолетов, но и средств РЭБ и управления боем.

Фокус перевел статью Харрисона Касса о современных вызовах, стоящих перед американскими воздушными силами.

Хотя ВВС США все еще располагают лучшими истребителями, такими как F-22 и F-35, большая часть флота состоит из старых моделей вроде F-15 и F-16, которым придется нелегко в противостоянии с современными средствами ПВО.

В 2024 финансовом году ВВС США планируют списать 310 самолетов, чтобы перераспределить ресурсы в пользу новых, более мощных систем.

Устаревший флот? Срочная необходимость модернизации ВВС США

Военно-воздушные силы США располагают великолепной линейкой самолетов. У них есть все – от U-2 Dragon Lady до A-10 Warthog. От C-130 Hercules до KC-135 Stratotanker. От F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor до F-35 Lightning II.

По всем показателям – количеству, качеству, разнообразию, специализации, – ВВС США собрали самую впечатляющую и мощную коллекцию самолетов в истории человечества.

Однако, несмотря на внушительный размах ВВС США, многих беспокоит тот факт, что флот слишком устарел, чтобы эффективно участвовать в современном конфликте, а именно в войне с Китаем.

Нужна ли ВВС США модернизация? Или призывы к модернизации – всего лишь алармизм "ястребов"?

Кладбище самолетов на авиабазе ВВС США "Девис-Монтен" Фото: Pinterest

Сколько стоят Вооруженные силы США?

Учитывая размах существующего флота и расходы на его модернизацию, идея о том, что ВВС США необходимо существенно обновить свой флот, вызывает беспокойство у всех, кто следит за военными расходами США (или федеральным дефицитом).

Простой факт заключается в том, что США тратят на оборону больше, чем любая другая страна на Земле. Оборонный бюджет США вырос до 900 миллиардов долларов в год и грозит перешагнуть порог в один триллион долларов.

Между тем, единственная страна, которая хотя бы немного приблизилась к США по расходам на оборону – Китай, – тратит на оборону менее 300 миллиардов долларов в год, что составляет около трети от общего объема расходов США. Таким образом, США тратят на оборону примерно на 300% больше, чем их ближайший противник.

Россия, с давних пор остающаяся главной "бабайкой" американской внешней политики, тратит менее одной десятой американского оборонного бюджета – и при этом занимает третье место в мире по расходам на оборону.

Великобритания, Германия и Франция – соответственно, шестая, седьмая и восьмая страны в мировом рейтинге расходов на оборону – тратят менее 200 миллиардов долларов в год вместе взятые.

Мысль о том, что даже столь щедрых расходов США на оборону может не хватить для того, чтобы соответствовать современным угрозам, удручает.

США нужны самолеты, способные противостоять сложным системам ПВО

Пора модернизировать ВВС США?

"Министр ВВС Фрэнк Кендалл настаивает на том, что ведомство нужно немедленно модернизировать, чтобы противостоять угрозе со стороны Китая, – сообщает Крис Гордон. – Но модернизация, как утверждают Кендалл и другие руководители ведомства, означает не только поставку новых самолетов. ВВС также придется списать свои устаревшие самолеты".

"Честно говоря, что ВВС нужны такие вещи, как средства радиоэлектронной борьбы, управления боем, разведки, кибернетические возможности и тому подобное, – заявил Кендалл в прошлом году. – Им нужны не только самолеты". Кендалл уточнил, что "по мере изменения характера боевых действий" такие системы, как радиоэлектронная борьба, управление боем и т. д. будут приобретать все большее значение по сравнению с "традиционными платформами".

"Нам приходится отказываться от некоторых [традиционных платформ], чтобы высвободить ресурсы для продвижения вперед, – сказал Кендалл. – В прошлом это вызывало сопротивление".

Кендалл имеет в виду растущую сложность систем ПВО и, как следствие, устаревание истребителей вроде F-15 и F-16, которые составляют основную часть истребительного флота ВВС США, для борьбы с этими системами ПВО.

Однако для успешного применения большей части американского флота необходимо превосходство в воздухе. В противном случае современные радары, ЗРК и истребители превосходства в воздухе уничтожат американские истребители четвертого поколения (и самолеты поддержки, разумеется).

США нужны самолеты, способные противостоять сложным системам ПВО – то есть стелс-самолеты, уклоняющиеся от обнаружения. А это значит, что самолеты с радарами и ракетными системами должны быть достаточно продвинутыми, чтобы конкурировать с истребителями пятого поколения.

У США есть самолеты, соответствующие такому описанию. F-22 Raptor по-прежнему остается лучшим в мире истребителем превосходства в воздухе. А F-35 – лучший в мире истребитель с точки зрения радиолокации, объединения данных, ситуационной осведомленности и взаимосвязи. Однако устаревшее оборудование по-прежнему составляет большую часть парка ВВС США, и на эту проблему начинают обращать внимание американские военные планировщики.

Истребители F-35 Фото: Открытые источники

"В 2024 финансовом году ВВС планируют списать 310 самолетов, включая еще больше A-10 и E-3, а также 32 старых F-22", – пишет Гордон.

"Я знаю, насколько трудно отказаться от самолетов, в частности, на местном уровне", – заявил Кендалл, имея в виду нежелание законодателей отправлять самолеты на пенсию и фактически лишать местных избирателей рабочих мест и ресурсов.

"По словам Кендалла, ВВС хотят по возможности заменить списанные самолеты аналогичными системами – например, устаревший истребитель новым, – пишет Гордон. – Если же ничего не получится, ВВС придется убедить законодателей, что новый истребитель – это нечто "долговечное".

"Это оперативные проблемы, которые мы должны решить, чтобы быть в состоянии эффективно противостоять угрозе, которая возникла и развивается довольно быстро, – сказал Кендалл. – Китай не тратит время зря".

Макет самолета по проекту NGAD Фото: US Air Force

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.