ВПС США старіють не по днях, а по годинах: у Пентагоні б'ють на сполох

У 2024 фінансовому році ВПС США планують списати 310 літаків, і щоб замінити їх сучасними машинами, американцям доведеться серйозно розщедритися.

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Військово-повітряні сили США можуть похвалитися великим парком літаків, проте багатьох непокоїть його застарівання, особливо на тлі таких сучасних загроз, як Китай. Міністр ВПС Френк Кендалл наголошує на потребі нагальної модернізації, причому не тільки самих літаків, а й засобів РЕБ і управління боєм.

Фокус переклав статтю Гаррісона Касса про сучасні виклики, що стоять перед американськими повітряними силами.

Хоча ВПС США все ще мають найкращі винищувачі, такі як F-22 і F-35, більша частина флоту складається зі старих моделей на кшталт F-15 і F-16, яким буде нелегко у протистоянні з сучасними засобами ППО.

У 2024 фінансовому році ВПС США планують списати 310 літаків, щоб перерозподілити ресурси на користь нових, потужніших систем.

Застарілий флот? Термінова необхідність модернізації ВПС США

Військово-повітряні сили США мають чудову лінійку літаків. У них є все – від U-2 Dragon Lady до A-10 Warthog. Від C-130 Hercules до KC-135 Stratotanker. Від F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon і F-22 Raptor до F-35 Lightning II.

За всіма показниками – кількістю, якістю, різноманітністю, спеціалізацією, – ВПС США зібрали найбільш вражаючу і потужну колекцію літаків в історії людства.

Однак, попри значний розмах ВПС США, багатьох турбує той факт, що флот занадто застарів, щоб ефективно брати участь у сучасному конфлікті, а саме у війні з Китаєм.

Чи потрібна ВПС США модернізація? Чи заклики до модернізації – всього лише алармізм "яструбів"?

Кладовище літаків на авіабазі ВПС США "Девіс-Монтен" Фото: Pinterest

Скільки коштують Збройні сили США?

З огляду на розмах наявного флоту і витрати на його модернізацію, ідея про те, що ВПС США необхідно істотно оновити свій флот, викликає занепокоєння у всіх, хто стежить за військовими витратами США (або федеральним дефіцитом).

Простий факт полягає в тому, що США витрачають на оборону більше, ніж будь-яка інша країна на Землі. Оборонний бюджет США зріс до 900 мільярдів доларів на рік і загрожує перевалити за один трильйон доларів.

Тим часом єдина країна, яка хоча б трохи наблизилася до США за витратами на оборону – Китай, – витрачає на оборону менш як 300 мільярдів доларів на рік, що становить близько третини від загального обсягу витрат США. Таким чином, США витрачають на оборону приблизно на 300% більше, ніж їхній найближчий супротивник.

Росія, яка віддавна залишається головною бабайкою американської зовнішньої політики, витрачає менше ніж одну десяту американського оборонного бюджету – і при цьому посідає третє місце у світі за витратами на оборонку.

Велика Британія, Німеччина і Франція – відповідно, шоста, сьома і восьма країни у світовому рейтингу витрат на оборону – витрачають менше 200 мільярдів доларів на рік разом узяті.

Думка про те, що навіть настільки щедрих витрат США на оборону може не вистачити для того, щоб відповідати сучасним загрозам, пригнічує.

США потрібні літаки, здатні протистояти складним системам ППО

Час модернізувати ВПС США?

"Міністр ВПС Френк Кендалл наполягає на тому, що відомство потрібно негайно модернізувати, аби протистояти загрозі з боку Китаю, – повідомляє Кріс Ґордон. – Але модернізація, як стверджують Кендалл та інші керівники відомства, передбачає не тільки постачання нових літаків. ВПС також доведеться списати свої застарілі літаки".

"Чесно кажучи, ВПС потрібні такі речі, як засоби радіоелектронної боротьби, управління боєм, розвідки, кібернетичні можливості тощо, – заявив Кендалл минулого року. – Їм потрібні не тільки літаки". Кендалл уточнив, що "у міру зміни характеру бойових дій" такі системи, як радіоелектронна боротьба, управління боєм тощо набуватимуть дедалі більшого значення порівняно з "традиційними платформами".

"Нам доводиться відмовлятися від деяких [традиційних платформ], щоб вивільнити ресурси для поступу, – сказав Кендалл. – У минулому це викликало спротив".

Кендалл має на увазі дедалі більшу складність систем ППО і, як наслідок, старіння винищувачів на кшталт F-15 і F-16, які складають основну частину винищувального флоту ВПС США, для боротьби з цими системами ППО.

Однак для успішного застосування більшої частини американського флоту необхідна перевага в повітрі. В іншому разі сучасні радари, ЗРК і винищувачі переваги в повітрі знищать американські винищувачі четвертого покоління (і літаки підтримки також).

США потрібні літаки, здатні протистояти складним системам ППО – тобто стелс-літаки, що ухиляються від виявлення. А це означає, що літаки з радарами і ракетними системами мають бути досить просунутими, щоб конкурувати з винищувачами п'ятого покоління.

У США є літаки, що відповідають такому опису. F-22 Raptor, як і раніше, залишається найкращим у світі винищувачем переваги в повітрі. А F-35 – найкращий у світі винищувач із точки зору радіолокації, об'єднання даних, ситуаційної обізнаності та взаємозв'язку. Однак застаріле обладнання, як і раніше, становить більшу частину парку ВПС США, і на цю проблему починають звертати увагу американські військові планувальники.

Винищувачі F-35 Фото: Відкриті джерела

"У 2024 фінансовому році ВПС планують списати 310 літаків, включно з іще більшою кількістю A-10 і E-3, а також 32 старими F-22", – пише Ґордон.

"Я знаю, наскільки важко відмовитися від літаків, зокрема, на місцевому рівні", – заявив Кендалл, маючи на увазі небажання законодавців відправляти літаки на пенсію і фактично позбавляти місцевих виборців робочих місць і ресурсів.

"За словами Кендалла, ВПС хочуть за можливості замінити списані літаки аналогічними системами — наприклад, застарілий винищувач новим, – пише Ґордон. – Якщо ж нічого не вийде, ВПС доведеться переконати законодавців, що новий винищувач – це щось "довговічне".

"Це оперативні проблеми, які ми повинні вирішити, аби бути спроможними ефективно протистояти загрозі, яка виникла і розвивається досить швидко, – сказав Кендалл. – Китай не марнує часу".

Макет літака за проектом NGAD Фото: US Air Force

Про автора

Гаррісон Касс – журналіст, який пише про оборону і національну безпеку. На його рахунку понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Здобув ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.