Новый бомбардировщик B-21: вопрос, который интересует всех

Для выполнения широкого спектра задач бомбардировщик будет нести внушительный арсенал вооружения — от противобункерных бомб до боеприпасов с точным наведением и ядерных бомб.

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B-21 Raider, стелс-бомбардировщик ВВС США нового поколения, проходит летные испытания и вскоре должен заменить B-2.

Вопрос заключается в том, какое оружие он будет нести. Предназначенный для наступательных миссий, B-21 сможет работать с широким спектром вооружения, включая противобункерные бомбы, такие как 13,6-тонная GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), боеприпасы с точным наведением вроде AGM-158B и ядерные бомбы типа B-61.

Фокус перевел статью журналиста Харрисона Касса о новейшем стратегическом стелс-бомбардировщике американских ВВС.

Отличительной особенностью B-21 является его передовые стелс-характеристики, позволяющие уклоняться от сложных систем ПВО и незаметно доставлять мощнейшие боеприпасы, что делает его важнейшим компонентом американской ядерной триады.

B-21 Raider: будущий компонент проецирования силы ВВС США

Следующий бомбардировщик ВВС США проходит летные испытания.

B-21 Raider должен прийти на смену B-2 и разрабатывается как будущий компонент проецирования силы ВВС. Созданный исключительно для наступательных целей, бомбардировщик, по сути, является сосудом смерти и разрушения, назначение которого сводится к доставке боеприпасов к цели.

Впечатляющий арсенал вооружений

Широкий спектр вооружения B-21 позволит новому бомбардировщику выполнять различные задачи. С B-21 будет совместимо все – от противобункерных бомб до боеприпасов с точным наведением и ядерных бомб.

Противобункерное оружие используется для атаки на труднодоступные цели, такие как бункер или пещера. Одним из примеров, который мы можем ожидать увидеть на B-21, является GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). Эта 13,6-тонная бомба, прозванная "разрушителем бункеров", как следует из названия, невероятно мощна. Для сравнения, следующие по размеру противобункерные бомбы, имеющиеся на вооружении ВВС, – это 2,2-тонные GBU-28 и GBU-37.

Разработанная компанией Boeing, MOP имеет длину 6,2 метра и диаметр 80 см. С боеголовкой весом 2,4 тонны MOP может проникать на глубину до 61 метра.

B-21 Raider, стелс-бомбардировщик ВВС США нового поколения, проходит летные испытания Фото: USAF

Когда требуется немного больше изящества, B-21 может применить боеприпас с точным наведением, например, AGM-158B или Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range – или что-то, оснащенное комплектом Joint Direct Attack Munition (JDAM). Боеприпасы с точным наведением, или "умные бомбы", созданы для минимизации сопутствующего ущерба и достижения максимальной эффективности по очень специфическим целям. Одним из примеров является AGM-158, стелс-боеприпас с большой дальностью полета и 450-килограммовой бронебойной боеголовкой. Благодаря инерциальной навигации и GPS, AGM-158 наводится на цель по каналу передачи данных на протяжении всей траектории полета.

Разумеется, Raider будет способен нести ядерное оружие. B-21 станет основным компонентом триады сил ядерного сдерживания США. Он будет возглавлять воздушную часть триады, которая включает в себя ядерные платформы в воздухе, на суше и на море. B-21 сможет нести B-61, термоядерную гравитационную бомбу, стоимость которой составляет 28 миллионов долларов. Вес B-61 составляет 324 кг, а мощность взрыва, как полагают, находится в диапазоне от 0,3 до 340 килотонн.

Стелс-возможности

Разнообразный арсенал B-21 должен особенно беспокоить противников Америки, учитывая скрытность этого бомбардировщика. Ожидается, что B-21, обладая меньшим, чем у B-2, радиолокационным сечением, сможет проникать через сложные системы ПВО. Таким образом, B-21 сможет доставить свой арсенал, не будучи обнаруженным первым – и именно это должно сделать B-21 особенным.

Многие бомбардировщики способны доставлять такое же оружие, как и B-21. В этом нет ничего уникального. Но ни один другой бомбардировщик не обладает ожидаемыми стелс-возможностями B-21.

Ни один другой бомбардировщик не обладает ожидаемыми стелс-возможностями B-21 Фото: ВВС США

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.