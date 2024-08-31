Новий бомбардувальник B-21: питання, яке цікавить усіх

Для виконання широкого спектра завдань бомбардувальник нестиме значний арсенал озброєння — від протибункерних бомб до боєприпасів з точним наведенням і ядерних бомб.

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B-21 Raider, стелс-бомбардувальник ВПС США нового покоління, проходить льотні випробування і незабаром має замінити B-2.

Питання полягає в тому, яку зброю він нестиме. Призначений для наступальних місій, B-21 зможе працювати з широким спектром озброєння, включно з протибункерними бомбами, як-от 13,6-тонна GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), боєприпасами з точним наведенням на кшталт AGM-158B і ядерними бомбами типу B-61.

Фокус переклав статтю журналіста Гаррісона Касса про новітній стратегічний стелс-бомбардувальник американських ВПС.

Відмінною особливістю B-21 є його передові стелс-характеристики, які дають змогу ухилятися від просунутих систем ППО і непомітно доставляти найпотужніші боєприпаси, що робить його найважливішим компонентом американської ядерної тріади.

B-21 Raider: майбутній компонент проектування сили ВПС США

Наступний бомбардувальник ВПС США проходить льотні випробування.

B-21 Raider має прийти на зміну B-2 і розробляється як майбутній компонент проєктування сили ВПС. Створений виключно для наступальних цілей, бомбардувальник, по суті, є судном смерті і руйнування, призначення якого зводиться до доставки боєприпасів до цілі.

Вражаючий арсенал озброєнь

Широкий спектр озброєння B-21 дозволить новому бомбардувальнику виконувати різні завдання. Із B-21 буде сумісно все – від протибункерних бомб до боєприпасів з точним наведенням і ядерних бомб.

Протибункерна зброя використовується для атаки на важкодоступні цілі, як-от бункер або печера. Одним із прикладів, який ми можемо очікувати побачити на B-21, є GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). Ця 13,6-тонна бомба отримала прізвисько "руйнівника бункерів" і, як випливає з назви, неймовірно потужна. Для порівняння, наступні за розміром протибункерні бомби, наявні на озброєнні ВПС, – це 2,2-тонні GBU-28 і GBU-37.

Розроблена компанією Boeing, MOP має довжину 6,2 метра і діаметр 80 см. З боєголовкою вагою 2,4 тонни MOP може проникати на глибину до 61 метра.

B-21 Raider, стелс-бомбардувальник ВПС США нового покоління, проходить льотні випробування Фото: USAF

Коли потрібно трохи більше витонченості, B-21 може застосувати боєприпас із точним наведенням, наприклад, AGM-158B або Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range – або щось, оснащене комплектом Joint Direct Attack Munition (JDAM). Боєприпаси з точним наведенням, або "розумні бомби", створені для мінімізації супутньої шкоди і досягнення максимальної ефективності по дуже специфічних цілях. Одним із прикладів є AGM-158, стелс-боєприпас з великою дальністю польоту і 450-кілограмовою бронебійною боєголовкою. Завдяки інерційній навігації та GPS AGM-158 наводиться на ціль каналом передавання даних упродовж усієї траєкторії польоту.

Зрозуміло, Raider буде здатний нести ядерну зброю. B-21 стане основним компонентом тріади сил ядерного стримування США. Він очолюватиме повітряну частину тріади, яка охоплює ядерні платформи в повітрі, на суші та на морі. B-21 зможе нести B-61, термоядерну гравітаційну бомбу, вартість якої становить 28 мільйонів доларів. Вага B-61 становить 324 кг, а потужність вибуху, як вважають, перебуває в діапазоні від 0,3 до 340 кілотонн.

Стелс-можливості

Різноманітний арсенал B-21 повинен особливо непокоїти супротивників Америки з огляду на непомітність цього бомбардувальника. Очікується, що B-21, маючи менший, ніж у B-2, радіолокаційний перетин, зможе проникати через просунуті системи ППО. Таким чином, B-21 зможе доставити свій арсенал, залишившись непомітним – і саме це має зробити B-21 особливим.

Багато бомбардувальників здатні доставляти таку ж зброю, як і B-21. У цьому немає нічого унікального. Але жоден інший бомбардувальник не матиме стелс-можливостей B-21.

Жоден інший бомбардувальник не володіє очікуваними стелс-можливостями B-21 Фото: ВПС США

Про автора

Гаррісон Касс – журналіст, який пише про оборону і національну безпеку. На його рахунку понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Здобув ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.