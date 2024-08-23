"Больше ничего не осталось": жители Мирнограда покидают город из-за приближения фронта (видео)

Чтобы люди могли выехать, властью организованы эвакуационные рейсы. Людей также вывозят волонтеры гуманитарных организаций.

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Из-за наступления российской армии люди покидают Мирноград. До линии столкновения остается меньше 5 километров, поэтому в городе ежедневны артиллерийские обстрелы и атаки fpv-дронов российских войск. Об этом идет речь в видео "Донбасс реалии".

Власть называет "напряженной" ситуацию в Мирнограде и призывает жителей уезжать — для этого специально организованы эвакуационные рейсы. Также людей вывозят волонтеры гуманитарных организаций, однако в последнее время не хватает ресурсов, чтобы вывезти всех.

"Когда фронт подходит ближе и ближе, люди начинают выезжать, оставляют свои дома, к сожалению", — рассказывает Александр, волонтер благотоворительного фонда "Добра справа".

И. о. начальника Мирноградской ГВА рассказывает, что по состоянию на вчера в городе было 493 ребенка. Однако есть родители, которые прячут своих детей. Данные о них передаются в полицию, также идет работа с социальными работниками, чтобы их эвакуировать.

Местные жители все же надеются в будущем вернуться домой.

"Только и осталась, эта надежда, больше ничего не осталось", — делится местная жительница.

Еще один житель Мирнограда, шахтер по профессии, рассказывает, что проработал в "подземке" 60 лет.

"Что же ты хочешь? Куда ехать? Я уже еле хожу, но ехать надо", — отмечает мужчина.

Отметим, что ВС РФ продвигаются на Покровском направлении ежедневно — на расстояние от нескольких сотен метров до километра. Ранее глава МВА Юрий Третьяк заявлял, что у людей есть две недели на эвакуацию. В тот же день власти объявили, что в городе перестает принимать больница — теперь людей перенаправляют в медицинские учреждения в Добропольской и Покровской громадах.

Кроме того, Мирноградская военная администрация призвала жителей населенного пункта срочно выезжать и спасать детей. Два микрорайона города, ближайших к линии боев, уже закрыли на въезд. В них прекращено электроснабжение, кварталы находятся слишком близко к линии боев.