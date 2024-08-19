В Мирнограде Донецкой области больница прекращает принимать больных: куда обращаться

По словам главы ОВА Вадима Филашкина, людей будут перенаправлять в медицинские учреждения в Добропольской и Покровской громадах.

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Во вторник, 20 августа, больница в Мирнограде прекратит принимать пациентов. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Вместе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко глава ОГА обсудил состояние дел в медицинской отрасли в прифронтовых громадах.

Филашкин отметил, что прежде всего речь шла о Селидово, Мирнограде и Новогродовке. Это, в частности гуманитарная ситуация, релокация медицинских учреждений, эвакуация их работников и оборудования.

"Уже с завтрашнего дня мирноградская больница перестанет принимать больных, их перенаправят в Добропольскую и Покровскую громады", — заявил начальник ОГА.

На фоне постоянных вражеских обстрелов и сложной ситуации на фронте, Филашкин отметили необходимость эвакуации гражданского населения.

Напомним, с 19 августа в Мирнограде и Селидово комендантский час длится 20 часов — с 15:00 до 11:00. 18 августа ВС РФ дважды обстреляла Мирноград. В результате атаки погибла женщина и мужчина.

15 августа исполком Мирноградского городского совета провел срочный тендер на изготовление "зубов дракона" для защиты города от продвижения российской бронетехники. В то же время известно, что оккупационные войска уже находятся всего в 6 километрах от Мирнограда.

Фокус подробно рассказал о ситуации на Покровском направлении, где продолжаются самые ожесточенные бои.