У Мирнограді на Донеччині лікарня припиняє приймати хворих: куди звертатися

За словами очільника ОВА Вадима Філашкіна, людей перенаправлятимуть до медичних закладів у Добропільській та Покровській громадах.

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У вівторок, 20 серпня, лікарня у Мирнограді припинить приймати пацієнтів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Разом з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком очільник ОВА обговорив стан справ у медичній галузі у прифронтових громадах.

Філашкін зазначив, що передусім ішлося про Селидове, Мирноград та Новогродівку. Це, зокрема гуманітарна ситуація, релокація медичних закладів, евакуація їх працівників та обладнання.

"Вже відзавтра мирноградська лікарня перестане приймати хворих, їх перенаправлять до Добропільської та Покровської громад", — заявив начальник ОВА.

На тлі постійних ворожих обстрілів та складної ситуації на фронті, Філашкін наголосили на необхідності евакуації цивільного населення.

Нагадаємо, з 19 серпня у Мирнограді та Селидовому комендантська година триває 20 годин — з 15:00 до 11:00. 18 серпня ЗС РФ двічі обстріляла Мирноград. Внаслідок атаки загинула жінка і чоловік.

15 серпня виконком Мирноградської міської ради провів терміновий тендер на виготовлення "зубів дракона" для захисту міста від просування російської бронетехніки. Водночас відомо, що окупаційні війська уже перебувають всього за 6 кілометрів від Мирнограда.

Фокус детально розповів про ситуацію на Покровському напрямку, де тривають найзапекліші бої.