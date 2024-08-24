ВСУ имели успех возле Суджи, а оккупанты продвинулись на Донбассе, — DeepState (карты)

По словам аналитиков, враг продвинулся в Новогродовке и возле Гродовки, а ВСУ — восточнее Суджи в Курской области.

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Вооруженные силы Украины имели успех в Курской области РФ, а российские оккупанты продвинулись на Донбассе. Об этом сообщили аналитики группы DeepState.

Так, в отчете от 24 августа говорится, что враг продвинулся в Новогродовке и возле Гродовки.

Новогродовка Фото: DeepState

Гродовка Фото: DeepState

Операция в Курской области продолжается

Кроме того, как сообщили аналитики DeepState, ВСУ продвинулись восточнее Суджи в Курской области.

Суджа Фото: DeepState

Также аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете подтвердили продвижение ВСУ возле Суджи. Со ссылкой на российских военкоров эксперты заявили, что украинские силы продвигались севернее Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.

Кроме того, как говорится в отчете, есть противоречивые сообщения о боях восточнее Суджи в районе Саморядового и Козыревки. Там могут действовать мобильные группы ВСУ. При этом в РФ заявили, что российские войска якобы снова заняли Спальное и Крупец, однако подтверждений этому пока нет.

В РФ заявили, что россияне якобы отразили украинскую атаку вблизи Александровки и снова заняли позиции к западу от Коренево. Однако информация остается неясной.

Карта боев в Курской области Фото: ISW

"Российские источники утверждают, что 22 и 23 августа бои продолжались по всей линии соприкосновения в Курской области", — сказано в отчете.

Ранее сообщалось, что ВСУ подняли флаг Украины еще над одним селом в Курской области. Село Лебедевка расположено в Суджанском районе. От него до российско-украинской границы около пяти километров.