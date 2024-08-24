ЗСУ мали успіх біля Суджі, а окупанти просунулися на Донбасі, — DeepState (карти)

За словами аналітиків, ворог просунувся в Новогродівці та біля Гродівки, а ЗСУ — на схід від Суджі в Курській області.

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Збройні сили України мали успіх у Курській області РФ, а російські окупанти просунулися на Донбасі. Про це повідомили аналітики групи DeepState.

Так, у звіті від 24 серпня йдеться про те, що ворог просунувся в Новогродівці та біля Гродівки.

Новогродівка Фото: DeepState

Гродівка Фото: DeepState

Операція в Курській області триває

Крім того, як повідомили аналітики DeepState, ЗСУ просунулися на схід від Суджі в Курській області.

Суджа Фото: DeepState

Також аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті підтвердили просування ЗСУ біля Суджі. З посиланням на російських воєнкорів експерти заявили, що українські сили просувалися на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

Крім того, як ідеться у звіті, є суперечливі повідомлення про бої на схід від Суджі в районі Саморядового і Козирівки. Там можуть діяти мобільні групи ЗСУ. Водночас у РФ заявили, що російські війська нібито знову зайняли Спальне і Крупець, однак підтверджень цьому поки що немає.

У РФ заявили, що росіяни нібито відбили українську атаку поблизу Олександрівки і знову зайняли позиції на захід від Кореневого. Однак інформація залишається неясною.

Карта боїв у Курській області Фото: ISW

"Російські джерела стверджують, що 22 і 23 серпня бої тривали по всій лінії зіткнення в Курській області", — ідеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ підняли прапор України ще над одним селом у Курській області. Село Лебедівка розташоване в Суджанському районі. Від нього до російсько-українського кордону близько п'яти кілометрів.