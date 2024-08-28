Проверка вместо помощи бойцам: ложные доклады командованию плохо влияют на фронт, — комбат

По словам Петра Кузика, сейчас ряд проблем с начальством в вопросе коммуникации удалось решить, однако трудности дальше наблюдаются. Командир батальона "Свобода" считает, что об этом нужно говорить публично, даже если это кого-то может разозлить.

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Ситуация вокруг города Северск в Донецкой области достаточно непростая и если говорить о сложности, то она на максимальном уровне. Командир батальона "Свобода" Петр Кузик в интервью "Громадському" рассказал, как командование реагирует на негативные доклады о ситуации на передовой.

По его словам, с вопросом докладов были определенные проблемы, ведь первое время в командовании "верили в ложь и хорошие новости". Потом, когда на определенных участках фронта начались бои и стали пропадать люди, стало очевидно, что враг пытается продвигаться, соответствующей реакции все равно не поступило.

"Вместо того, чтобы принимать оперативные решения прислали проверку, которая должна верифицировать данные. Но сейчас коммуникация реально, то ли это повлияла огласка журналистов, или поменялось что-то в принципах роботы командования, или все эти факторы вместе, сейчас коммуникация налаженная", — заявил Петр Кузик.

В то же время все проблемы не исчезли, продолжает командир батальона "Свобода". По всей линии фиксируются трудности с БК и личным составом и фронт держится на геройстве пехоты и обычного солдата, а так быть не должно. Петр Кузик убежден, что во-первых, эксплуатировать героизм украинского пехотинца так долго — преступление, а во-вторых — фактически невозможно, ведь человеческий ресурс не бесконечный.

Также начальство могут злить ситуации, когда боец говорит с прессой и говорит правду, ведь это якобы не в традициях армии. Почему то принято, продолжает комбат, что о проблемах говорить не принято, но он занимает другую позицию в этом вопросе, ведь это первый шаг к их решению.

Тактика противника на фронте: как россияне относятся к своим бойцам

Россия сегодня воюет ужасными античеловеческими методами, убежден Петр Кузик, хоть на определенном этапе это и есть их преимуществом. У противника больше человеческого ресурса, нежели у Украины, но и отношение к людям другое, ведь у бойцов ВС РФ отсутствуют какие-либо права. Это подтверждают разговоры с пленными.

"Они используют заградительные отряды, используют систему обнуления — наказание смертью за любой проступок. Самое большое преступление — отказ идти в атаку и это однозначно смерть. И зашуганные, запуганные, доведенные до состояния худобы идут и атакуют наши войска. С ними непросто, ведь он (оккупант, — ред.) идет вооружен, его прикрывает их артиллерия, они (ВС РФ, — ред.) имеют поддержку авиации, поддержку бронетехники. Они воюют по советским методам, но отношение у них к людям реально как к худобе", — продолжил командир батальона "Свобода".

Петра Кузика удивляет, что личный состав противника позволяет так с собой обращаться, однако их просто довели до такого состояния. Большинство военных, которые воюют на стороне РФ на Донбассе, являются наркоманами или имеют уголовные дела. Это все является последствиями "русского мира", поэтому, подытожил комбат, нужно сделать все для того, чтобы его искоренить.

Напомним. 24 августа сообщалось, почему на третий год большой войны в ВСУ имеется проблема обучения кадров. Командиры боевых частей жалуются на плохую подготовку мобилизованных. Оказавшись на поле боя, новобранцы не стреляют по врагу, а некоторые просто покидают позиции. Фокус разбирался, как изменить негативную тенденцию и наладить процесс эффективного обучения военных.

19 августа украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" объяснил, почему командование ВСУ может быть виновато в продвижении РФ на Донбассе. По его словам, украинские командиры батальонов не подают действительную обстановку даже смежным подразделениям, чтобы снять с себя ответственность. Торецкое и Покровское направления на Донбассе держатся на некоторых комбригах, комбатах и ротных.