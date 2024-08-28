Перевірка замість допомоги бійцям: неправдиві доповіді командуванню погано впливають на фронт, — комбат

За словами Петра Кузика, наразі низку проблем із начальством у питанні комунікації вдалося розв'язати, однак труднощі далі спостерігаються. Командир батальйону "Свобода" вважає, що про це потрібно говорити публічно, навіть якщо це когось може розлютити.

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Ситуація навколо міста Сіверськ на Донеччині досить непроста і якщо говорити про складність, то вона на максимальному рівні. Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик в інтерв'ю "Громадському" розповів, як командування реагує на негативні доповіді про ситуацію на передовій.

За його словами, з питанням доповідей були певні проблеми, адже перший час у командуванні "вірили в неправду і хороші новини". Потім, коли на певних ділянках фронту розпочалися бої і стали пропадати люди, стало очевидно, що ворог намагається просуватися, відповідної реакції все одно не надійшло.

"Замість того, щоб ухвалювати оперативні рішення, надіслали перевірку, яка мала верифікувати дані. Але зараз комунікація реальна, чи то це вплинув розголос журналістів, чи змінилося щось у принципах роботи командування, чи всі ці фактори разом, зараз комунікація налагоджена", — заявив Петро Кузик.

Водночас усі проблеми не зникли, продовжує командир батальйону "Свобода". По всій лінії фіксуються труднощі з БК та особовим складом і фронт тримається на геройстві піхоти та звичайного солдата, а так бути не повинно. Петро Кузик переконаний, що по-перше, експлуатувати героїзм українського піхотинця так довго — злочин, а по-друге — фактично неможливо, адже людський ресурс не нескінченний.

Також начальство можуть злити ситуації, коли боєць розмовляє з пресою і говорить правду, адже це нібито не в традиціях армії. Чомусь прийнято, продовжує комбат, що про проблеми говорити не треба, але він займає іншу позицію в цьому питанні, адже це перший крок до їхнього вирішення.

Тактика противника на фронті: як росіяни ставляться до своїх бійців

Росія сьогодні воює жахливими антилюдськими методами, переконаний Петро Кузик, хоч на певному етапі це і є їхньою перевагою. Противник має більше людського ресурсу, ніж Україна, але й ставлення до людей інше, адже в бійців ЗС РФ відсутні будь-які права. Це підтверджують розмови з полоненими.

"Вони використовують загороджувальні загони, використовують систему обнулення — покарання смертю за будь-який проступок. Найбільший злочин — відмова йти в атаку і це однозначно смерть. І зашугані, залякані, доведені до стану худоби йдуть і атакують наші війська. З ними непросто, адже він (окупант, — ред.) іде озброєний, його прикриває їхня артилерія, вони (ЗС РФ, — ред.) мають підтримку авіації, підтримку бронетехніки. Вони воюють за радянськими методами, але ставлення в них до людей реально як до худоби", — продовжив командир батальйону "Свобода".

Петра Кузика дивує, що особовий склад противника дозволяє так із собою поводитися, проте їх просто довели до такого стану. Більшість військових, які воюють на боці РФ на Донбасі, є наркоманами або мають кримінальні справи. Це все є наслідками "русского мира", тож, підсумував комбат, потрібно зробити все для того, щоб його викорінити.

Нагадаємо. 24 серпня повідомлялося, чому на третій рік великої війни у ЗСУ є проблема навчання кадрів. Командири бойових частин скаржаться на погану підготовку мобілізованих. Опинившись на полі бою, новобранці не стріляють по ворогу, а деякі просто залишають позиції. Фокус розбирався, як змінити негативну тенденцію і налагодити процес ефективного навчання військових.

19 серпня український військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман" пояснив, чому командування ЗСУ може бути винним у просуванні РФ на Донбасі. За його словами, українські командири батальйонів не подають дійсну обстановку навіть суміжним підрозділам, щоб зняти з себе відповідальність. Торецький і Покровський напрямки на Донбасі тримаються на деяких комбригах, комбатах і ротних