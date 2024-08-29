"Слаженная работа": Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтебазам и складу БК в РФ (видео)

В результате поражения нефтебазы "Атлас" под Ростовом возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Спецоперацию провели ССО и ГУР Минобороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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Силы обороны Украины поразили 2 нефтебазы на территории России. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

"Поражен еще один стратегический объект российских оккупантов. Слаженная работа Сил обороны Украины дает результаты. В ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания", — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что спецоперацию провели ССО и ГУР Минобороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ. Подробная информация о последствиях поражения сейчас уточняется", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что 28 августа сообщалось, что в Ростовской области неизвестные БПЛА атаковали сразу еще одну нефтебазу Росрезерва "Атлас", из-за чего произошел пожар. Комбинат специализируется на хранении нефтепродуктов и отпускает нефтепродукты российской армии.