"Злагоджена робота": Генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтобазах та складу БК в РФ (відео)

В результаті ураження нафтобази "Атлас" під Ростовом виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту. Спецоперацію провели ССО та ГУР Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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Сили оборони України уразили 2 нафтобази на території Росії. Про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.

"Уражено ще один стратегічний об’єкт російських окупантів. Злагоджена робота Сил оборони України дає результати. У ніч проти 28 серпня завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння", — йдеться в повідомленні.

В Генштабі ЗСУ зазначили, що спецоперацію провели ССО та ГУР Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Крім цього, ударів завдано по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ. Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, що 28 серпня повідомлялося, що в Ростовській області невідомі БпЛА атакували одразу ще одну нафтобазу Росрезерву "Атлас", через що сталася пожежа. Комбінат спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів і відпускає нафтопродукти російській армії.