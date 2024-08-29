"Ситуация лучше чем на DeepState": ВСУ разбили штурмовые группы россиян, которые прорывались к Селидовому

По словам украинских защитников, идут бои за пригород Селидово — населенный пункт Михайловка. Оккупанты подтягивают на этот участок фронта много сил. Как отметили в Генштабе, на Покровском направлении Силы обороны отражали 66 атак.

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Силы обороны Украины установили четкую линию боевого соприкосновения в направлении Селидово в Донецкой области и не дают россиянами подобраться к городу. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил боец ВСУ с позывным "Алекс".

"Идут бои за пригород Селидово — населенный пункт Михайловка. Ситуация несколько лучше чем на DeepState, потому что по "дипам" там синяк до самого Селидово, но на самом деле установлена четкая ЛБЗ, которая разделяет наполовину Михайловку, обстановка сложная, но пока сдерживаем врага", — проинформировал он.

Оккупанты подтягивают на этот участок фронта много сил. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил боец 24 ОШБр Станислав Бунятов.

"В Селидово п**аров нет, ребята раз**буют штурмовые группы сбросами и FPV, п**ары уперлись, надеюсь надолго, очень хорошо отрабатывает наша техника. Тем не менее давят до Гродовки, Николаевки и по дороге к Лысовке. Бои идут тяжелые, почти круглосуточно, п**ары подтягивают сюда очень много сил", — рассказал он.

В сводке Генштаба ВСУ 29 августа информация по боям в Селидово не указывалась, но сообщалось, что на Покровском направлении украинские защитники отбивали 66 атак. Более половины из них — в районах Гродовки и Новогродовки.

Карта боев в районе Михайловки от Deepstate

Напомним, что аналитики Deepstate 29 августа сообщили, что ВС РФ продвинулись в районах 6 населенных пунктов — в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара.

Также сообщалось, что подразделения ВС РФ прорываются на южном фланге фронта на Покровском направлении, пытаясь захватить Селидово на трассе М04.