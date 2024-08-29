"Ситуація краще, ніж на DeepState": ЗСУ розбили штурмові групи росіян, які проривалися до Селидового

За словами українських захисників, йдуть бої за передмістя Селидового — населений пункт Михайлівка. Окупанти підтягують на цю ділянку фронту багато сил. Як зазначили у Генштабі, на Покровському напрямку Сили оборони відбивали 66 атак.

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Сили оборони України встановили чітку лінію бойового зіткнення в напрямку Селидового на Донеччині і не дають росіянам підійти до міста. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив боєць ЗСУ з позивним "Алекс".

"Йдуть бої за передмістя Селидового — населений пункт Михайлівка. Ситуація дещо краще ніж на DeepState, бо по "діпах" там сіряк аж до самого Селидового, але насправді встановлена чітка ЛБЗ, яка розділяє наполовину Михайлівку, обстановка складна, але поки стримуємо ворога", — проінформував він.

Окупанти підтягують на цю ділянку фронту багато сил. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов.

"В Селидовому п**арів немає, хлопці роз**бують штурмові групи скидами та FPV, п**ари вперлись, сподіваюсь на довго, дуже добре відпрацьовує наша техніка. Тим не менше тиснуть до Гродівки, Миколаївки і по дорозі до Лисівки. Бої йдуть важкі, майже цілодобово, п**ари підтягують сюди дуже багато сил", — розповів він.

У зведенні Генштабу ЗСУ 29 серпня інформація щодо боїв у Селидовому не згадувалася, але повідомлялося, що на Покровському напрямку українські захисники відбивали 66 атак. Понад половину з них — в районах Гродівки і Новогродівки.

Карта боїв в районі Михайлівки від Deepstate

Нагадаємо, що аналітики Deepstate 29 серпня повідомили, що ЗС РФ просунулися в районах 6 населених пунктів — у Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗС РФ прориваються на південному фланзі фронту на Покровському напрямку, намагаючись захопити Селидове на трасі М04.