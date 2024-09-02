ТЦК имеют право оштрафовать человека с инвалидностью на 17 тысяч гривен, — СМИ

Нарушения обнаружили в момент, когда мужчина прибыл к временному мобилизационного пункта Закарпатской области. Он заявил, что в связи с заболеванием не имел физической возможности появиться в течение 7 дней.

Related video

В Минобороны так и не смогли воплотить автоматический обмен данными между ТЦК и реестрами, в которых содержатся данные об установлении лицу инвалидности. Поэтому, если гражданину установлена инвалидность, ему придется самостоятельно ехать в ТЦК и сообщать об этом. Если он не сделает это в течение недели в течение получения заключения МСЭК о получении инвалидности, его могут оштрафовать на 17 тысяч гривен. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

В качестве примера издание приводит судебное дело № 308/12173/24, которое 13 августа 2024 года рассмотрел Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области. Военнообязанный не сообщил о получении инвалидности в ТЦК, из-за чего получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

При составлении протокола об административном правонарушении истец предоставил объяснение о том, что "в связи с заболеванием не имел физической возможности появиться в течение 7 дней".

В постановлении мужчине поставлено в вину, что он "не сообщил в 7-дневный срок органам, в которых состоит на воинском учете, сведения о том, что 5 июня 2024 года МСЭК ему была установлена 3 группа инвалидности".

"Нарушение обнаружили когда мужчина прибыл во временный мобилизационный пункт Закарпатской области. Возможности получения справки МСЭК гражданина Украины путем запроса в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не было возможным в связи с отсутствием такого пункта в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", — указал ТЦК в постановлении.

В составленном протоколе отмечается, что истец в органы для назначения и выплаты пенсии или социальных выплат не обращался, а потому из указанных органов получить информацию о наличии у него инвалидности ТЦК, как истец, не имел возможности.

В соответствии с пунктом 60 Порядка №1487 и ч. 7 ст. 38 Закона №2232-XII МСЭК обязаны сообщать в 7-дневный срок районным (городским) ТЦК информацию о призывниках, военнообязанных и резервистов, которые признаны лицами с инвалидностью, и об изменении группы инвалидности. Однако указанная норма не освобождает истца выполнить свою обязанность — сообщить соответствующий ТЦК об изменении своих персональных данных, в частности о состоянии здоровья согласно вышеуказанных норм законодательства.

Суд привлек мужчину к административной ответственности, а постановление ТЦК признал правомерным.

Напомним, что в сентябре студенты-мужчины должны подтвердить свое право на отсрочку. Необходимо подать соответствующую справку в ТЦК. Ее выдают в деканате учебного заведения.