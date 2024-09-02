ТЦК мають право оштрафувати особу з інвалідністю на 17 тисяч гривень, — ЗМІ

Порушення виявили у момент, коли чоловік прибув до тимчасового мобілізаційного пункту Закарпатської області. Він заявив, що у зв`язку із захворюванням не мав фізичної можливості з`явитись протягом 7 днів.

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В Міноборони так і не змогли втілити автоматичний обмін даними між ТЦК та реєстрами, в яких містяться дані стосовно встановлення особі інвалідності. Тож, якщо громадянину встановлено інвалідність, йому доведеться самостійно їхати до ТЦК і повідомляти про це. Якщо він не зробить це впродовж тижня протягом отримання висновку МСЕК щодо отримання інвалідності, його можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Як приклад видання наводить судову справу № 308/12173/24, яку 13 серпня 2024 року розглянув Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області. Військовозобов'язаний не повідомив про отримання інвалідності до ТЦК, через що отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

При складанні протоколу про адміністративне правопорушення позивач надав пояснення про те, що "у зв`язку з захворюванням не мав фізичної можливості з`явитись протягом 7 днів".

У постанові чоловіку поставлено за провину, що він "не повідомив в 7-денний строк органам, в яких перебуває на військовому обліку, відомості про те що 5 червня 2024 року МСЕК йому було встановлено 3 групу інвалідності".

"Порушення виявили коли чоловік прибув до тимчасового мобілізаційного пункту Закарпатської області. Можливості отримання довідки МСЕК громадянина України шляхом запиту до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів не було можливим у зв`язку з відсутністю такого пункту у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів" — вказав ТЦК у постанові.

В складеному протоколі зазначається, що позивач до органів для призначення та виплати пенсії чи соціальних виплат не звертався, а тому з вказаних органів отримати інформацію про наявність у нього інвалідності ТЦК, як позивач, не мав можливості.

Відповідно до пункту 60 Порядку №1487 та ч. 7 ст. 38 Закону №2232-XII МСЕК зобов`язані повідомляти у 7-денний строк районним (міським) ТЦК інформацію про призовників, військовозобов`язаних та резервістів, яких визнано особами з інвалідністю, та про зміну групи інвалідності. Проте вказана норма не звільняє позивача виконати свій обов'язок — повідомити відповідний ТЦК про зміну своїх персональних даних, зокрема про стан здоров'я згідно з вищевказаних норм законодавства.

Суд притягнув чоловіка до адміністративної відповідальності, а постанову ТЦК визнав правомірною.

Нагадаємо, що у вересні студенти-чоловіки мають підтвердити своє право на відстрочку. Необхідно подати відповідну довідку до ТЦК. Її видають в деканаті навчального закладу.