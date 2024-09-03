Канада закупает дроны "Защитник неба" MQ-9B SkyGuardian, чтобы мониторить Арктику (фото)

MQ-9B SkyGuardian производства General Atomics будут дислоцированы на авиабазе 14 Wing Greenwood в провинции Новая Шотландия и авиабазе 19 Wing Comox в Британской Колумбии.

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Канадское правительство подтвердило свои планы по усилению технологического присутствия в Арктике 11 высокотехнологичными дронами, которые закупят у американской компании на общую сумму 2,5 млрд долларов. Об этом пишет Army Recognition.

Речь о дронах MQ-9B SkyGuardian производства General Atomics, которые будут дислоцированы на авиабазе 14 Wing Greenwood в провинции Новая Шотландия и авиабазе 19 Wing Comox в Британской Колумбии. Сообщается, что некоторые из мониторинговых миссий будут ориентированы на операции в Арктике.

MQ-9B SkyGuardian производства General Atomics

Прежде планировалось, что дроны получат собственную передовую оперативную площадку для обеспечения определенных операций с двумя самолетами и обслуживающим персоналом. Но в конечном итоге решили иначе. Теперь дроны будут развертываться по мере необходимости на существующих передовых оперативных базах в Арктике вместе с другими самолетами Королевских канадских ВВС.

MQ-9B SkyGuardian производства General Atomics

Дрон MQ-9B-SkyGuardian

Арктическая среда в особенности сложна для операций с использованием дронов. Экстремальные условия, когда температура опускается до -35 по Цельсию, изолированные и обледенелые взлетно-посадочные полосы и ограниченное спутниковое покрытие требуют особой адаптации. Передача инструкций по полету и данных наблюдения имеет решающее значение. Первоначально проект был запланирован на 2025–2028 гг.

В Аплендсе также строится новый командный центр стоимостью 65 млн долларов, его должны завершить к 2028 году. Этот объект площадью 6000 кв. метров будет вмещать около 200 военнослужащих, ответственных за эксплуатацию и управление беспилотниками.

Появятся шесть удаленных кабин, в которых будут находиться пилоты, операторы датчиков и координаторы разведывательной миссии, что позволит канадским силам проводить масштабные операции по наблюдению.

Дроны MQ-9B SkyGuardian: что о них известно

Дрон MQ-9B-SkyGuardian

Дрон MQ-9B-SkyGuardian

Дрон MQ-9B-SkyGuardian

MQ-9B SkyGuardians разрабатывались как универсальные системы, способные нести различное оружие, включая 250- и 500-фунтовые бомбы, а также боеприпасы с низким сопутствующим ущербом, как для внутренних, так и для международных миссий.

Помимо разведывательных и боевых миссий, дроны будут играть важную роль в защите национальной безопасности, наблюдении за крупными событиями и сборе информации во время стихийных бедствий.

MQ-9B SkyGuardian предназначены для длительных миссий.

дрон может находиться в полете больше 28 часов; расстояние полета до 7200 км;

максимальный вес нагрузки 5670 кг;

скорость до 390 км/ч;

эксплуатационный потолок 13 500 метров.

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