По примеру США: в Минобороны рассказали, как защитят телефоны воинов ВСУ (инфографика)

По словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, Mobile Device Management предоставит доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет, где уже есть 68 приложений для военных нужд.

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Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management (MDM), которая должна защитить личные телефоны военнослужащих Сил обороны Украины. Об этом написала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

Сообщается, что Mobile Device Management обеспечит доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет. Технология устанавливается на смартфон и после проверки устройства военный получает доступ к приложениям для военных нужд. Так личные данные военных останутся неприкосновенными, а военные — можно будет удалить дистанционно.

Как отмечает Екатерина Черногоренко, на данный момент речь идет 68 приложениях, 14 их которых были разработаны сугубо для войны. По словам чиновницы, подобные методы повышения киберзащиты военнослужащих используются в Армии США.

"MDM позволяет использовать собственные телефоны и планшеты на службе, оставляя их при этом защищенными. Это экономит расходы и время на закупки", — подчеркнули в Минобороны.

Минобороны внедряет технологию для защиты телефонов военных Минобороны внедряет технологию для защиты телефонов военных Минобороны внедряет технологию для защиты телефонов военных Минобороны внедряет технологию для защиты телефонов военных

Напомним, в Минобороны также работают над превращением мобильного приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК. Среди запланированных функций — внедрение трех типов отсрочек, онлайн-рекрутинг и автоматическая постановка на учет.

Кроме того, Минобороны запустило мобильное приложение для действующих военнослужащих "Армия+", призванное освободить военных от бумажной работы, в частности, предоставив возможность подавать рапорты онлайн.