За прикладом США: у Міноборони розповіли, як захистять телефони воїнів ЗСУ (інфографіка)
За словами заступника міністра оборони Катерини Черногоренко, Mobile Device Management надасть доступ до військового аналога App Store або Play Маркет, де вже є 68 застосунків для військових потреб.
Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management (MDM), яка має захистити особисті телефони військовослужбовців Сил оборони України. Про це написала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.
Повідомляється, що Mobile Device Management забезпечить доступ до військового аналога App Store або Play Маркет. Технологія встановлюється на смартфон і після перевірки пристрою військовий отримує доступ до додатків для військових потреб. Так особисті дані військових залишаться недоторканними, а військові — можна буде видалити дистанційно.
Як зазначає Катерина Черногоренко, наразі йдеться про 68 застосунків, 14 з яких було розроблено суто для війни. За словами чиновниці, подібні методи підвищення кіберзахисту військовослужбовців використовуються в Армії США.
"MDM дає змогу використовувати власні телефони та планшети на службі, залишаючи їх при цьому захищеними. Це економить витрати і час на закупівлі", — підкреслили в Міноборони.
Нагадаємо, у Міноборони також працюють над перетворенням мобільного застосунку "Резерв+" на онлайн-ТЦК. Серед запланованих функцій — впровадження трьох типів відстрочок, онлайн-рекрутинг і автоматична постановка на облік.
Крім того, Міноборони запустило мобільний застосунок для діючих військовослужбовців "Армія+", покликаний звільнити військових від паперової роботи, зокрема, надавши можливість подавати рапорти онлайн.