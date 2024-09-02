За прикладом США: у Міноборони розповіли, як захистять телефони воїнів ЗСУ (інфографіка)

За словами заступника міністра оборони Катерини Черногоренко, Mobile Device Management надасть доступ до військового аналога App Store або Play Маркет, де вже є 68 застосунків для військових потреб.

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Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management (MDM), яка має захистити особисті телефони військовослужбовців Сил оборони України. Про це написала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

Повідомляється, що Mobile Device Management забезпечить доступ до військового аналога App Store або Play Маркет. Технологія встановлюється на смартфон і після перевірки пристрою військовий отримує доступ до додатків для військових потреб. Так особисті дані військових залишаться недоторканними, а військові — можна буде видалити дистанційно.

Як зазначає Катерина Черногоренко, наразі йдеться про 68 застосунків, 14 з яких було розроблено суто для війни. За словами чиновниці, подібні методи підвищення кіберзахисту військовослужбовців використовуються в Армії США.

"MDM дає змогу використовувати власні телефони та планшети на службі, залишаючи їх при цьому захищеними. Це економить витрати і час на закупівлі", — підкреслили в Міноборони.

Міноборони впроваджує технологію для захисту телефонів військових Міноборони впроваджує технологію для захисту телефонів військових Міноборони впроваджує технологію для захисту телефонів військових Міноборони впроваджує технологію для захисту телефонів військових

Нагадаємо, у Міноборони також працюють над перетворенням мобільного застосунку "Резерв+" на онлайн-ТЦК. Серед запланованих функцій — впровадження трьох типів відстрочок, онлайн-рекрутинг і автоматична постановка на облік.

Крім того, Міноборони запустило мобільний застосунок для діючих військовослужбовців "Армія+", покликаний звільнити військових від паперової роботи, зокрема, надавши можливість подавати рапорти онлайн.