Как защитить смартфоны от взлома через USB: поможет простая функция Android

Android 15 имеет встроенный механизм защиты от атак типа "Juice jacking". Активировать его очень просто.

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Некоторые хакеры прибегают методу взлома под названием "Juice jacking", подразумевающего кражу данных посредством USB-кабеля пока он заряжает устройство. Предотвратить такую атаку способна операционная система Android 15, пишет Android authority.

Большинство устройств по умолчанию не блокируют передачу данных через USB. Хакеры могут получить доступ к так называемой полезной нагрузке USB-кабеля, которая может состоять из команд клавиатуры, и впоследствии взломать экран блокировки, а затем установить и запустить какое-либо вредоносное приложение. Злоумышленники также могут использовать уязвимость в протоколе USB.

В Android 15 добавлен встроенный механизм защиты от атак типа Juice jacking. Активировать его нужно так: удерживать кнопку питания, чтобы открыть меню питания, нажать "Блокировка" — Android 15 немедленно отключит доступ к данным USB.

Эксперты Android authority протестировали это на ПК, который был подключен к Pixel 6 Pro под управлением Android 15 Beta 2.2 через кабель USB-C, а также, подключив USB-клавиатуру к смартфону. Защита сработала в обоих случаях. Но вот при тестировании телефона Pixel под управлением Android 14, защитный механизм не активизировался.

Режим блокировки был представлен в выпуске Android 9 Pie в 2018 году как дополнительная функция, которую пользователи могли добавить в меню питания. Если режим блокировки включен, он скрывает уведомления и отключает все формы аутентификации, кроме основной аутентификации пользователя (PIN-код, пароль).

В Android 12 Google сделала так, чтобы переключатель режима блокировки отображался по умолчанию в меню питания Android, хотя некоторые производители скрывают его или предлагают свои собственные аналогичные версии этой функции.

Благодаря обновлению в Android 15, режим блокировки теперь обеспечивает пользователям лучшую защиту от тех, кто хочет украсть данные или взять под контроль устройства.

Однако стоит отметить, что некоторые гаджеты под управлением Android 15 могут не поддерживать эту функцию. Это связано с тем, не все производители обновляют уровень аппаратной абстракции USB (HAL) своих устройств для поддержки API-интерфейсов передачи данных. Google, похоже, не требует от других производителей поддержки этих API.

Но есть и другой способ защиты — можно купить кабель OSOM Privacy Cable, который имеет встроенный переключатель для отключения передачи данных по USB.

Ранее мы писали о восьми признаках, что киберпреступники крадут данные со смартфонов. Стоит проверить, как работает телефон и какую информацию отображает, чтобы понять, атаковали ли вас хакеры, или нет.