Пробивает броню танка на раз: бойцы ВСУ испытали новый кумулятивный заряд (видео)

Бойцы Сил обороны пытаются усилить взрыв благодаря сбросам с беспилотников на вражескую технику.

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Бойцы Сил обороны Украины испытали эффективность американского кумулятивного заряда М2А4. Испытание показало, что для него под силу пробить броню танка. Об этом проинформировал в сети OSINT-аналитик Roy.

"Украина испытывает поставленный США подрывной кумулятивный заряд M2A4 на броне танка. EFP (взрывной снаряд) создает поражающее отверстие. M2A4 (6,8 кг) является младшим братом M3A (18,14 кг). Испытание заключается в том, чтобы определить его пригодность для сброса беспилотников", — говорится в сообщении.

Как показывают результаты, испытание оказалось удачным, поскольку кумулятивный снаряд справился с поставленной задачей и с легкостью пробил броню танка.

Кумулятивный заряд М2А4: что известно

Пятнадцатифунтовый кумулятивный подрывной заряд M2A4 весит около 6 кг. Предназначен для пробивания отверстий в броне, стальных, железобетонных, бетонных изделиях, скальных, мерзлых и обычных грунтах.

Характеристики:

Материал корпуса — стеклоткань

масса основного заряда — 4.5 кг.

масса промежуточного детонатора — 50 гр.

тротиловый эквивалент- 1.2

высота габаритная — 30.35 см.

Напомним, что украинский беспилотник, который распыляет огонь на посадку с россиянами на Запорожском направлении привлек внимание западных СМИ. Его назвали новым термитным оружием.