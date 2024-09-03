Пробиває броню танка на раз: бійці ЗСУ випробували новий кумулятивний заряд (відео)

Бійці Сил оборони намагаються посилити вибух завдяки скидам з безпілотників на ворожу техніку.

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Бійці Сил оборони України випробували ефективність американського кумулятивного заряду М2А4. Випробування показало, що для нього під силу пробити броню танка. Про це проінформував в мережі OSINT-аналітик Roy.

"Україна випробовує поставлений США підривний кумулятивний заряд M2A4 на броні танка. EFP (вибуховий снаряд) створює дивовижний отвір. M2A4 (6,8 кг) є молодшим братом M3A (18,14 кг). Випробування полягає в тому, щоб визначити його придатність для скидання безпілотників", — йдеться в повідомленні.

Як показують результати, випробування виявилося вдалим, оскільки кумулятивний снаряд впорався з поставленим завданням і з легкістю пробив броню танка.

Кумулятивний заряд М2А4: що відомо

П'ятнадцятифунтовий кумулятивний підривний заряд M2A4 важить близько 6 кг. Призначений для пробивання отворів у броні, сталевих, залізобетонних, бетонних виробах, скельних, мерзлих та звичайних ґрунтах.

Характеристики:

Матеріал корпусу — склотканина

маса основного заряду – 4.5 кг.

маса проміжного детонатора — 50 гр.

тротиловий еквівалент — 1.2

висота габаритна — 30.35 см.

Нагадаємо, що український безпілотник, який розпилює вогонь на посадку з росіянами на Запорізькому напрямку привернув увагу західних ЗМІ. Його назвали новою термітною зброєю.