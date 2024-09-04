Наступление на Украину с территории Беларуси: эксперты оценили угрозы

Россия была бы рада, чтобы Беларусь более масштабно присоединилась к полномасштабному конфликту против Украины, отмечает представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Силы обороны Украины и бойцы Государственной пограничной службы готовы к любым сценариям на границе с Беларусью. За тем, что происходит глубже на территории Беларуси следят подразделения разведки и Министерства обороны. Об этом в комментарии ТСН сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Так, в конце августа стало известно, что Беларусь под видом учений стягивает войска к границе с Украиной. Также зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер". МИД Украины призвал Беларусь "не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы".

Вынуждены обороняться

В то же время белорусские СМИ со ссылкой на Минобороны Беларуси на днях сообщили, что на границу с Украиной была осуществлена отправка военной техники.

"Заявление МИД Украины — это предостережение для белорусской стороны не идти на необдуманные шаги. Государственная пограничная служба также неоднократно подчеркивала это для того, чтобы сопредельная страна ответственно отнеслась к тому, что может сделать под давлением России", — сказал Андрей Демченко.

Он добавил, что Россия была бы рада, чтобы Беларусь более масштабно присоединилась к войне, которую РФ развязала против нашей страны.

"Украина не представляет угрозы Беларуси, но мы вынуждены обороняться, в том числе и на этом направлении. Это направление для нас является угрожающим, потому что фактически Беларусь продолжает поддерживать страну-террористку. В свое время Беларусь открыла свою границу для российских войск. Во время полномасштабной войны Беларусь продолжает создавать информационные влияния по этому направлению. И в том числе пытается постоянно перебросить ответственность на Украину", — сказал Демченко.

Он отметил, что по состоянию на сейчас ситуация на границе полностью контролируется Силами обороны Украины, а каких-то нестандартных ситуаций или провокаций украинские защитники со стороны Беларуси не замечали.

"Приобщится ли Беларусь к войне более масштабно под влиянием России, или не приобщится — это все, конечно, покажет время. Но, учитывая то, что это направление остается для нас угрожающим, должны быть готовы к любым действиям с той стороны", — сказал Андрей Демченко.

Он отметил, что граница активно укрепляется в инженерном отношении непосредственно по линии границы, чем было до полномасштабного российского вторжения, а также в инженерно-фортификационном отношении укрепляется максимально приграничье.

Обстрелы возможны, но наступление под вопросом

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что есть несколько факторов, которые влияют на дальнейшую ситуацию на белорусско-украинской границе.

"Фактор первый: ресурсы. Там сосредоточено где-то до 1,5 тыс. человек. 1,5-2 тыс. человек — это точно не о проведении масштабных наступательных мероприятий. Вероятны определенные действия ДРГ, возможен провоцирующий огонь минометами и артиллерийскими снарядами. Варианты по задействованию воздушного пространства Беларуси для осуществления ракетных и дроновых атак — не исключаю. Для наступательной кампании ресурсов мало", — считает он.

Владислав Селезнев отметил, что с начала полномасштабной войны Украина достаточно хорошо укрепила границу на Волыни, Ривненщине, Житомирщине, в Киевской области.

"Фактор наличия Сил обороны существует. Под прикрытием инженерных фортификаций у врага нет никаких шансов. Даже в условиях активного применения авиации и артиллерии. Фактор второй — политический. Конечно, на Лукашенко давит Путин, потому что последнему важно открыть еще один фронт. Государственная граница между Беларусью и Украиной — это более 1 тыс. км. Конечно, для Путина было бы гораздо легче вести боевые действия на других участках фронта, если бы украинские Силы обороны были бы вынуждены рефлексировать на определенные угрозы на границе", — говорит эксперт.

Он отметил, что Лукашенко не нужен акт прямой агрессии, потому что это будет это кризисная ситуация не только для белорусской армии, но и для него лично.

"В случае прямой агрессии белорусской армии в сторону Украины я уверен, что будут гарантированно уничтожены объекты тяжелой промышленности, топливно-энергетического комплекса. До Лукашенко, думаю, эта информация доведена и он, как абсолютно рациональный и прагматичный лидер будет в первую очередь ориентироваться на такие риски", — сказал Селезнев.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко сообщил, когда отдаст приказ армии Беларуси вступить в войну.