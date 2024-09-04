Наступ на Україну з території Білорусі: експерти оцінили загрози

Росія була б рада, аби Білорусь більш масштабно долучилася до повномасштабного конфлікту проти України, наголошує речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Сили оборони України та бійці Державної прикордонної служби готові до будь-яких сценаріїв на кордоні з Білоруссю. За тим, що відбувається глибше на території Білорусі стежать підрозділи розвідки і Міністерства оборони. Про це в коментарі ТСН повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Так, наприкінці серпня стало відомо, що Білорусь під виглядом навчань стягує війська до кордону з Україною. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер". МЗС України закликало Білорусь "не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви".

Вимушені оборонятися

Водночас білоруські ЗМІ з посиланням на Міноборони Білорусі днями повідомили, що на кордон з Україною було здійснено відправлення військової техніки.

"Заява МЗС України — це застереження для білоруської сторони не йти на необдумані кроки. Державна прикордонна служба також неодноразово наголошувала на цьому для того, щоб суміжна країна відповідально поставилася до того, що може зробити під тиском Росії", — сказав Андрій Демченко.

Він додав, що Росія була б рада, аби Білорусь більш масштабно долучилася до війни, яку РФ розв’язала проти нашої країни.

"Україна не становить загрози Білорусі, але ми вимушені оборонятися, зокрема, і на цьому напрямку. Цей напрямок для нас є загрозливим, бо фактично Білорусь продовжує підтримувати країну-терористку. Свого часу Білорусь відкрила свій кордон для російських військ. Під час повномасштабної війни Білорусь продовжує створювати інформаційні впливи щодо цього напрямку. І в тому числі намагається постійно перекинути відповідальність на Україну", — сказав Демченко.

Він зауважив, що станом на зараз ситуація на кордоні повністю контрольована Силами оборони України, а якихось нестандартних ситуацій або ж провокацій українські захисники збоку Білорусі не помічали.

"Чи долучиться Білорусь до війни більш масштабно під впливом Росії, чи не долучиться — це все, звісно, покаже час. Але, зважаючи на те, що цей напрямок залишається для нас загрозливим, маємо бути готові до будь-яких дій з того боку", — сказав Андрій Демченко.

Він зауважив, що кордон активно укріплюється в інженерному відношенні безпосередньо по лінії кордону, ніж було до повномасштабного російського вторгнення, а також в інженерно-фортифікаційному відношенні укріплюється максимально прикордоння.

Обстріли можливі, але наступ під питанням

Ексречник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що є кілька чинників, які впливають на подальшу ситуацію на білорусько-українському кордоні.

"Фактор перший: ресурси. Там зосереджено десь до 1,5 тис. осіб. 1,5–2 тис. осіб — це точно не про проведення масштабних наступальних заходів. Ймовірні певні дії ДРГ, можливий провокуючий вогонь мінометами та артилерійськими снарядами. Варіанти із задіяння повітряного простору Білорусі для здійснення ракетних та дронових атак — не виключаю. Для наступальної кампанії ресурсів мало", — вважає він.

Владислав Селезньов зауважив, що від початку повномасштабної війни Україна достатньо добре укріпила кордон на Волині, Рівненщині, Житомирщині, в Київській області.

"Фактор наявності Сил оборони існує. Під прикриттям інженерних фортифікацій у ворога немає жодних шансів. Навіть за умов активного застосування авіації та артилерії. Фактор другий — політичний. Звісно, що на Лукашенка давить Путін, тому що останньому важливо відкрити ще один фронт. Державний кордон між Білоруссю та Україною — це понад 1 тис. км. Звісно, для Путіна було б набагато легше вести бойові дії на інших ділянках фронту, якщо б українські Сили оборони були б змушені рефлексувати на певні загрози на кордоні", — говорить експерт.

Він наголосив, що Лукашенку не потрібний акт прямої агресії, бо це буде це кризова ситуація не лише для білоруської армії, але і для нього особисто.

"У разі прямої агресії білоруської армії в бік України я впевнений, що будуть гарантовано знищені об’єкти важкої промисловості, паливно-енергетичного комплексу. До Лукашенка, думаю, ця інформація доведена і він, як абсолютно раціональний і прагматичний лідер буде в першу чергу орієнтуватись на такі ризики", — сказав Селезньов.

Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко повідомив, коли віддасть наказ армії Білорусі вступити у війну.