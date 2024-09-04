В Таиланде замечен редкий китайский самолет разведки Y-9LG: что известно о машине (фото)

Машина известна своими характеристиками в области радиоэлектронной борьбы, поскольку оснащена различными радарами и системами, включая антенну типа "балансирный луч".

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Китай продолжает расширять свои военные возможности за пределами страны, впервые задействовав самолет радиоэлектронной борьбы и электронной разведки (EW/ELINT) Y-9LG в международных учениях. Как сообщил Naval News, в период с 18 по 29 августа на авиабазе Королевских ВВС Таиланда в Удонтхани прошли совместные учения Falcon Strike, в которых приняли участие новейшие самолеты специального назначения Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Самолет Y-9LG, также известный как High New 13, представляет собой одну из новейших разработок Китая. Этот тип самолета поступил на вооружение ВВС Китая (PLAAF) в 2022 году и с тех пор активно используется для выполнения специализированных задач.

Основой для создания Y-9LG послужил турбовинтовой лайнер Shaanxi Y-9, известный своими характеристиками в области радиоэлектронной борьбы. Самолет оснащен различными антеннами и системами, включая антенну типа "балансирный луч" и купол спутниковой связи, что делает его уникальной платформой для выполнения задач разведки и радиоэлектронной борьбы.

Фото: X (Twitter)

Отмечается, что Участие Y-9LG в учениях Falcon Strike стало первым случаем задействования этого самолета за пределами Китая, что свидетельствует о намерениях Пекина продемонстрировать свои военные возможности на международной арене.

Помимо Y-9LG, в учениях приняли участие и другие современные китайские самолеты, включая перехватчики Shenyang J-11, истребители-бомбардировщики Xi'an JH-7, а также шесть истребителей J-10 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Shaanxi KJ-500.

Фото: X (Twitter)

Эксперты считают, что новая конфигурация Y-9LG, вероятно, представляет собой усовершенствованную систему радиолокационного обнаружения и радиоэлектронной борьбы. В частности, предполагается, что данная машина может использоваться для постановки помех и подавления вражеских систем, что соответствует общей тенденции развития активных фазированных антенн (АФАР), используемых в современных РЛС. Развитие таких технологий становится важным элементом в стратегическом арсенале НОАК, отражая глобальные тенденции в военной сфере.

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