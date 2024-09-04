У Таїланді помічено рідкісний китайський літак розвідки Y-9LG: що відомо про машину (фото)

Машина відома своїми характеристиками в галузі радіоелектронної боротьби, оскільки оснащена різними радарами і системами, включно з антеною типу "балансирний промінь".

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Китай продовжує розширювати свої військові можливості за межами країни, вперше залучивши літак радіоелектронної боротьби та електронної розвідки (EW/ELINT) Y-9LG у міжнародних навчаннях. Як повідомив Naval News, у період з 18 до 29 серпня на авіабазі Королівських ВПС Таїланду в Удонтхані відбулися спільні навчання Falcon Strike, в яких взяли участь новітні літаки спеціального призначення Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Літак Y-9LG, також відомий як High New 13, являє собою одну з новітніх розробок Китаю. Цей тип літака надійшов на озброєння ВПС Китаю (PLAAF) 2022 року і відтоді активно використовується для виконання спеціалізованих завдань.

Основою для створення Y-9LG послужив турбогвинтовий лайнер Shaanxi Y-9, відомий своїми характеристиками в галузі радіоелектронної боротьби. Літак оснащений різними антенами та системами, включно з антеною типу "балансирний промінь" і куполом супутникового зв'язку, що робить його унікальною платформою для виконання завдань розвідки та радіоелектронної боротьби.

Фото: X (Twitter)

Зазначається, що участь Y-9LG у навчаннях Falcon Strike стала першим випадком залучення цього літака за межами Китаю, що свідчить про наміри Пекіна продемонструвати свої військові можливості на міжнародній арені.

Крім Y-9LG, у навчаннях узяли участь і інші сучасні китайські літаки, включно з перехоплювачами Shenyang J-11, винищувачами-бомбардувальниками Xi'an JH-7, а також шістьма винищувачами J-10 і літаком дальнього радіолокаційного виявлення Shaanxi KJ-500.

Фото: X (Twitter)

Експерти вважають, що нова конфігурація Y-9LG, ймовірно, являє собою вдосконалену систему радіолокаційного виявлення і радіоелектронної боротьби. Зокрема, передбачається, що ця машина може використовуватися для постановки перешкод і придушення ворожих систем, що відповідає загальній тенденції розвитку активних фазованих антен (АФАР), які використовуються в сучасних РЛС. Розвиток таких технологій стає важливим елементом у стратегічному арсеналі НВАК, відображаючи глобальні тенденції у військовій сфері.

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